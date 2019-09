Sâmbătă, 14 septembrie, de la ora 20:00 la PRO TV, Anamaria Prodan Reghecampf îi va prezenta pe cei 12 gospodari care vor să-și găsească pereche! Iar în acest sezon din „Gospodar fără pereche”, niciunul dintre ei nu este de ratat: sunt tineri, frumoși, harnici și hotărâți că s-au săturat de burlăcie.

Cine sunt cei 12 gospodari?

Cine sunt cei 12 gospodari?

Cristian Ioniță. Are 40 de ani, 1.79m înălțime și 80 de kilograme. Pe scurt, e un bărbat de neratat. Este gospodar, creativ și va avea întotdeauna grijă de femeia de lângă el, pentru că este producător de siropuri medicinale și… hair stylist. Lângă el, orice femeie va fi și sănătoasă, și frumoasă! A locuit 7 ani în Franța, la Bordeaux, unde a lucrat ca bucătar, deci poate pregăti multe cine romantice. Acum cultivă lavandă la ferma sa de lângă Iași. Are o suprafață de 2.000 de metri pătrați pe care crește 12 varietăți de lavandă. Însă nu se satură doar cu asta, mai are un solar de 300 de metri pătrați în care are culturi de mentă, cimbru, busuioc și rosemarine. Să nu mai zicem de cei 20.000 de metri pătrați de teren care sunt încă nefolosiți.

Tudor Bogdan. Tinerel, înalt și zvelt. El e Tudor, are 27 de ani, 1.87m înălțime și 65 de kilograme. Are propria companie în Tulcea, pe care a deschis-o în anul 2014. Are restaurant – cherhana (deci jumătatea lui nu va trebui să-și facă probleme atunci când e prea obosită să gătească), o pensiune cu 10 camere (inclusiv piscină) și 8 bărci cu motor. Locuiește în Constanța, unde mai are un business cu piese și accesorii auto. Nu-i place foarte mult în cluburi, dar nu ar spune niciodată nu dacă iubita i-ar propune să meargă la tenis de câmp. Este pasionat de orice ține de motoare, îi place mâncarea gătită și nu este înnebunit după dulciuri. Spune despre el că este modest, imprevizibil și nu îl interesează bârfele oamenilor.

Biagio Scrofani. Este din Sicilia (dar vorbește româna foarte bine), are o voce cuceritoare (nu degeaba a avut propria rubrică la postul de radio local), este glumeț și muncitor! Are 43 de ani, 85 de kilograme și se spune despre el că este “unul dintre cei mai mari producătorui de usturoi din zona Moldovei”. A venit în România în 2002 și este fermier din 2005. Are 13 hectare de pământ pe care cultivă legume: varză, păstârnac, usturoi. Nu are vicii, iubește agricultura, dar și… vânătoarea! Obișnuia să colecționeze mașini pentru construcții, a fost DJ în Italia și iubește călătoriile – despre România spune că o cunoaște “ca pe propriile buzunare”.

Călin Hîrlea. Are 30 de ani, e ardelean din județul Alba, are o pensiune construită din lemn și piatră (chiar și jacuzzi) și are un animal de companie cel puțin interesant: un porc mistreț. Și… doarme cu el în pat! Fetele pot fi însă fără griji, este foarte blând. Are o pensiune de 130 de metri pătrați, construită așa cum și-a imaginat el: totul este din piatră și lemn. Are și câteva hectare de pădure și spune că 15% din terenurile satului îi aparțin lui și tatălui său. Deși pensiunea este a lui, nu se ferește de munca fizică: face curățenie, muncește la lacul de păstrăvi, culege ciuperci, afine și zmeură din pădure, merge după lemne. În puținul timp liber pe care îl are, îi place să pescuiască. Spune despre el că este ambițios, corect, sufletist și că ajută oamenii fără să aștepte ceva la schimb.

Laurențiu Opriș. Are 46 de ani și este producător de țuică. Mai exact, de horincă – țuica moroșenească. Are o pensiune cu 6 camere disponibile (plus alte 2 pensiuni în construcție), 40 de oi, 12 hectare de pământ pe care cultivă fructe și produce case și biserici din lemn. Mai harnic și voinic nici că există! Locuiește cu mama și cu tatăl său: tatăl se ocupă de turiștii de la pensiune, iar mama se ocupă de gătit și curățenie. Este interpret de muzică populară și merge la diferite evenimente, însă nu-i plac discotecile. Muncește foarte mult, se implică în absolut toate activitățile de la ferma sa și are o mare pasiune: vânătoarea.

Mihail Ilcea (Michelle). Are 42 de ani și multe animale! 300 de oi, 200 de capre, 10 porci, 4 cai, 4 vaci, 20 de găini, 10 pisici și 6 ciobănești. La această listă se adaugă și 3 hectare de teren proprietate privată și încă 21 de hectare de teren în arendă. Are un program destul de încărcat, însă ce îi lipsește cu siguranță este… jumătatea! Locuiește cu părinții și cu fratele mai mic, într-o casă cu 5 camere. Casa lui este încă neterminată, dar își propune să o finalizeze cât mai repede posibil. Spune despre el că nu este pretențios, face totul din pasiune, este sincer, respectuos și mulțumit cu ce are. Vrea să-și întâlnească jumătatea și să-și întemeieze o familie.

Radu Stan. Are 28 de ani, iar ferma agro-turistică este activitatea sa principală. Are 6 camere, restaurant cu terasă și un loc de evenimente pentru 250 de persoane, plus teren de fotbal. Însă asta nu e tot! Radu este fermier și… specialist IT! Tatăl său a pornit afacerea, iar el a preluat totul de la el. Bunicul lui a fost medic veterinar, așa că a avut acces încă de mic la tot felul de informații utile pentru creșterea corespunzătoarea a animalelor. Este dedicat muncii și pune mereu umărul la treabă, este dispus să se murdărească pe mâini. În lume este destul de introvert, dar îi place să se distreze.

Vasile Grusea. 26 de ani. 69 de kilograme. 1.75m înălțime. 1.000 de oi. 6 bivoli. 4 cai. 4 vaci. 30 de capre. 3 măgari. 4 porci. 14 găini și rațe. 13 ciobănești. 8 hectare de pământ. El este Vasile Grusea. Este pasionat de tot ce înseamnă gospodărie de când avea 13 ani. A crescut în acest mediu și apreciază tot ce-l înconjoară. Este foarte apropiat de familia sa, iar frații lui sunt cei care l-au convins să se înscrie în emisiune. Nu are vicii, îi place să călătorească și nu este pretențios la mâncare: îi plac bucatele tradiționale (sarmale, mămăligă cu brânză, slănină cu ceapă). Spune despre el că e muncitor, ascultător și glumeț.

Andrei Bivolan. Este absolvent de drept, jurist, a lucrat ca inspector de achiziții publice, apoi ca ofițer de stare civilă și antrenor de fitness. Îi place să trăiască sănătos și să aibă grijă de animale. Face ceea ce simte și o face din pură pasiune. Spune despre el că este un om bun și muncitor, sare în ajutorul oricui și este conștient că este atrăgător. Îi place ca tot ce face să fie perfect și nu lasă niciodată treburile neterminate.

Gheorghe Mațcu. Are 35 de ani, este din Republica Moldova, are 14 hectare de viță de vie, fermă de animale, utilaje agricole și 8 angajați! Este liniștit, calculat, analitic și foarte harnic! Are grijă de toate terenurile pe care cultivă legume, are 100 de oi, 200 de păsări, 50 de rațe, 10 purcei, o vacă, 4 câini și 4 pisici. Este producător de preparate tradiționale (carne și lactate), vinuri și are și studii în domeniu: a terminat Facultatea de Horticultură din Chișinău, a studiat 1 an vinicultura în Franța și a făcut practică de producție în Anglia. Locuiești împreună cu părinții, cu care își împarte sarcinile: mama se ocupă de procesarea brânzeturilor, iar tatăl se ocupă de acte și de partea tehnologică a fermei.

Sandu Morariu. Are 31 de ani, peste 1.80 cm înălțime și el face toată treaba din fermă: are grijă de animale, face curățenie, gătește. Spune despre el că este sociabil, glumeț, nu poate ține dușmănie și îi place să se distreze în limita bunului simț. Este pasionat de animale de când era mic. Iar acum are 200 de oi și miei, 5 cai, 40 de porci și o vacă. Se trezește zilnic la ora 7, își bea cafeaua, iar apoi începe treaba la fermă. Se întâmplă rar să aibă zile în care nu are activitate la fermă. Locuiește singur și are prieteni care îl vizitează, îi place să asculte și să țină cont de sfaturile celor din jur.

Adrian Renu. Are 34 de ani, este fermier cu acte de 5 ani și își finanțează fermele prin fonduri europene. Are 188 de hectare de teren, pe care cultivă fân, grâu, rapiță, floarea soarelor și porumb, o fermă cu 30 de vaci și se ocupă și de ferma părinților săi. Are aproape de toate: 3 ferme, muuulte utilaje, 5 case vecine care comunică între ele și 4 angajați. Îi lipsește jumătatea. Nu are copii, dar îi plac foarte mult și în timpul liber îi place să joace tenis de câmp. Îi place atunci când vede roadele culturilor lui, este serios, dedicat, sufletist și… romantic!

