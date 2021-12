Nordis Group, cadou inedit pentru România de Ziua Națională: Inițiativa Romania NOW, vizibilă pe cele mai mari ecrane din lume de 1 Decembrie

Nordis Group, dezvoltator de ansambluri hoteliere și rezidențiale premium, aduce România în lumina reflectoarelor pe ecrane din cele mai mari orașe ale lumii: New York, Londra, Dubai, Roma, Tel Aviv, Sydney și București, pentru al doilea an consecutiv. Campania face parte din inițiativa Romania NOW ce are ca scop promovarea brandului de țară al României.