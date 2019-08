Jurnalistul Radu Tudor s-a dezlănțuit, miercuri seară, în propria emisiune. El le-a cerut pe un ton imperios autorităților române să solicite explicații Rusiei și instituțiilor internaționale pentru norul radioactiv care a circulat deasupra Europei, în 2017.

Radu Tudor a arătat că acest nor de ruteniu a fost deasupra României, țara noastră fiind printre cele mai afectate:

”Faptul că în 2017 nu am avut o alertă publică, să ni se explice ce e cu acest ruteniu, ce e cu acest nor radioactiv. Faptul că italienii au descoperit traseul norului radioactiv din Rusia pe întreagă Europă. Au fosrt descoperite concentraţii mai mari de ruteniu şi în Caraibe (…) Dacă se dovedeşte că România a fost cea mai expusă norului radioactiv, haideţi să transmitem acest lucru, să nu mai ascundem adevărul şi dacă se poate să protestăm oficial, pe cale bilaterală, dar şi la instituţiile internaţionale în legătură cu acest accident destul de grav pe care Rusia îl ascunde şi pe care s-ar putea ca noi să îl simţim pe pielea noastră, aşa cum am mai simţit şi alte minciuni de la est în trecut”, a spus jurnalistul Radu Tudor, la Antena 3.

Prezența norului de poluare radioactivă asupra Europei indica faptul că undeva în Rusia sau în Kazahstan a avut loc un incident la o centrală nucleară, în ultima săptămână din luna septembrie 2017, s-a arătat în emisiunea jurnalistului.

