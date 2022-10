Nokia a lansat în Europa două programe pilot pentru un nou tip de servicii în piața telefoanelor de tip smartphone. Este vorba despre Circular, un nou model de business promovat de companie, despre care am vorbit cu Eric Matthes, Director general pentru Europa Centrală, de Est și de Sud, HMD Global.

HMD Global, compania care deține licenția Nokia pentru telefoane, a realizat două noi modele de smartphone-uri sustenabile, X30 5G și G60 5G, alături de tableta T21. Pe lângă aceste produse care sunt în ton cu politicile de economie circulară și sustenabilitate pe care le vedem din ce în ce mai implementate în ultima perioadă, compania a lansat pe lanțurile proprii de e-commerce un program de tip subscription, abonament, prin care poți plăti lunar în schimbul utilizării modelelor X30 sau G60.

„Cred că sustenabilitatea a fost mereu parte din Nokia, atunci când vorbim despre folosirea materialelor reciclate sau ambalaje. Telefoanele au început să fie dezvoltate anul trecut, iar angajamentul companiei este de 100% în continuarea acestui drum. Nu este despre produs, ci despre companie, și vom continua să investim în această direcție”, a declarat Eric Matthes.

Cum funcționează sistemul Circular al Nokia

În țările în care acest program este disponibil la momentul actual, Marea Britanie și Germania, clienții pot cumpăra telefoanele Nokia X30 5G și G60 5G de la orice retailer, dar pot alege și un abonament lunar pentru a închiria modelele respective. Practic vorbind, plătești o sumă de 20 de euro lunar, spre exemplu, pentru un X30, dacă telefonul este nou, iar în momentul în care nu mai dorești să-l folosești, pur și simplu îl returnezi la Nokia. Totodată, dacă telefonul pățește ceva, abonamentul asigură o garanție care îți va repara sau schimba telefonul în 24 de ore, fără costuri în plus.

„Când ne gândim la produsele circulare vrem să fim siguri că acel dispozitiv nu o să părăsească circuitul. Tu îl vei folosi pentru prima dată, nou, și după se întoarce la noi. După altcineva îl va folosi, iar după se va întoarce din nou la noi. Avem o garanție de trei ani care îi asigură pe clienți că nu vor avea probleme cu actualizările de securitate sau cu sistemul de operare. Când vorbim despre telefoane sustenabile, Circular nu înseamnă doar vânzarea de noi telefoane, ci și telefoane restaurate. Când primim telefonul înapoi, ne uităm la el, îl evaluăm și după îl punem înapoi în circuit. Spre exemplu, un X30 nou este 20 de euro pe lună, iar cel restaurat este 10 euro pe lună”, explică sistemul Eric Matthes, Director general pentru Europa Centrală, de Est și de Sud, HMD Global.

El speră că acest sistem o să fie implementat în mai multe țări din Europa, însă la momentul actual sunt greu de făcut prognoze, deoarece „fiecare piață are particularitățile sale”, iar pentru ca acest serviciu să funcționeze, trebuie să existe un parteneriat stabil cu un asigurator local.

Nokia dezvoltă acest tip de program plecând de la faptul că până la momentul actual au fost vândute peste 16 miliarde de telefoane, dintre care 5,3 miliarde vor deveni deșeuri electronice anul acesta. În 2022 se așteaptă să fie vândute alte 1,4 miliarde de telefoane, iar conform altor statistici, numai în Germania, 205 milioane de telefoane prin sertarele cetățenilor, nefolosite.

Nokia și HMD se bucură și de certificarea EcoVadis care atestă faptul că sunt o companie sustenabilă. În 2020 au primit calificativul Silver, în 2021 Gold, iar de anul acesta sunt Platinum, din care fac partea doar 1% din companiile de pe glob.

China, un centru problematic al producției de electronice

Incertitudinile ce țin de conflictul dintre China și Taiwan și impactul pe care l-ar avea un război în zonă asupra industriei globale de electronice îi motivează pe actorii din domeniu să fie precauți și să controleze cât mai mult din lanțul de distribuție.

„La momentul actual, probabil că 99% din producția de telefoane la nivel internațional are loc în China. Avem fabrici de producție și în Vietnam sau alte state din Asia. Niciodată nu știi ce se va întâmpla în zece ani, dar cred că există o preocupare la nivel mondial legat de ceea ce se întâmplă între China și Taiwan. Industria de smartphone-uri ar avea o mulțime de probleme, cei mai mari producători de cipuri sunt în regiune”, spunea directorul HMD.

Eric Matthes speră că în viitorul apropiat producătorii de telefoane vor putea să-și mute capabilitățile de producție mult mai aproape de zonele de interes deoarece la momentul actual „nu putem produce niciun produs electronic fără China, este pur și simplu imposibil”.

Fabricile Nokia din Europa, cum a fost cea din România sau Germania, au fost mutate în China, doar că pandemia și criza din lanțurile logistice au arătat că acest sistem comod pentru producători poate să fie ușor influențat de evenimentele cu impact internațional. Nokia și-a mutat o parte din stocuri mult mai aproape, în Europa, punând pe picioare depozite logistice. Eric Matthes speră că Europa va juca un rol mai important în producție în viitor, deoarece la momentul actual pierdem foarte multe avantaje din cauza acestui sistem de producție.

Noile telefoane sustenabile ale Nokia

X30 5G este primul telefon sustenabil produs de Nokia. Are o garanție de trei ani și este făcut în pare parte din materiale reciclate: aluminiul este 100% reciclat, 65% dintre policarbonatul de pe spatele telefonului este reciclat. Conform testelor companiei, după 800 de cicluri de încărcare, bateria are peste 80% din capacitate, la încărcări de 33W, și are un preț RPR de 2.3999 lei. Totodată, este primul telefon Nokia cu suport eSIM. Are o cameră principală de 50 mbp și vine cu modulul Capture Fusion, în care sunt folosite ambele camere, cea principală și wide, pentru a strânge mai multe detalii în fotografie.

G60 5G, cel de-al doilea telefon sustenabil al Nokia, vine la rândul său cu trei ani de garanție și actualizări ale sistemului de securitate lunare. Spatele său este făcut din 60% plastic reciclat, telefonul este dotat cu un ecran cu refresh rate de 120hz, suport eSIM și procesorul Snapdragon 695 (același ca la X30). Vine cu aceeași promisiune de viață a bateriei, dar la un preț mai scăzut, 1.699 lei RPR. Acesta este deja în majoritatea rețelelor mari de telecom, iar X30 urmează să apară și la noi pe piață în luna noiembrie, conform spuselor reprezentanților Nokia.