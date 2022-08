Mai precis, grupul suedez de telecomunicații Ericsson a anunțat luni, 29 august, că în următoarele luni îşi va lichida gradual activităţile de afaceri în Rusia. Simultan, rivala finlandeză Nokia a transmis că intenționează să-şi închidă cea mai mare parte a afacerii din Rusia până la finalul anului.

În timp ce Ericsson şi-a suspendat în aprilie afacerile din Rusia pe termen nedefinit, Nokia a mers cu un pas mai departe şi a informat că va ieşi complet de pe piaţa rusă, conform informațiilor transmise de reuters.com

„Până la finalul anului, majoritatea angajaţilor din Rusia vor pleca de la Nokia şi vom elibera toate birourile noastre. Vom păstra o prezenţă oficială în ţară până la finalizarea închiderii legale”, a transmis un purtător de cuvânt al Nokia, potrivit sursei menționmate.

Ericsson, care are în Rusia aproximativ 400 de angajaţi, se aşteaptă să înregistreze provizioane de 95 milioane de dolari în urma deprecierii valorii activelor şi a altor costuri excepţionale legate de ieşirea din Rusia. La rândul său, Nokia are în Rusia aproximativ 2.000 de angajaţi.

O mare companie a înregistrat o pierdere de 190 milioane de euro din cauza operațiunilor din Rusia

În altă ordine de idei, amintim că al doilea producător de băuturi Coca Cola din afara SUA, Coca-Cola HBC, a informat anterior că a suferit o lovitură de 190 de milioane de euro în prima jumătate a acestui an, din cauza costurilor asociate cu afacerile sale din Rusia, după ce a încetat să mai vândă băuturi Coca-Cola în această ţară ca urmare a invaziei din Ucraina.

În plus, compania listată la Londra şi la care gigantul Coca-Cola deţine o participaţie de aproximativ 21%, a raportat o scădere de 34% a profitului net, până la 153 de milioane de euro în primul semestru al acestui an. Cu toate acestea, Coca-Cola HBC şi-a reconfirmat previziunile referitoare la un profit operaţional cuprins între 740 şi 820 milioane de euro pentru întregul an 2022.

Coca-Cola Co. din Atlanta, care se baza pe Coca Cola HBC pentru a produce și distribui sucurile sale în Rusia, a declarat în martie că va suspenda producția în această țară. Îmbuteliatorul și-a epuizat de atunci stocurile rămase, plasând ultimele comenzi de concentrat în luna martie.