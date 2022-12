Noi informații ies la iveală despre liderul cheie vizat în dosarul arestării fostului senator PSD Niculae Bădălău. Stenograme DNA

A fost scos la iveală un document DNA care a stat la baza arestării fostului senator al Partidului Social Democrat (PSD), Niculae Bădălău. Aceste stenograme scot la iveală și informații despre liberalul penal folosit la filările DNA, scrie România TV.

”PĂSAT DAN: Deci eu am la CNI o primărie și… ă… reabilitare conac.

BĂDĂLĂU NICULAE: Ă…

PĂSAT DAN: Tu știi conacul, da?

BĂDĂLĂU NICULAE: Ăla e monument.

PĂSAT DAN: Da. Și primărie nouă. …[neinteligibil]…

BĂDĂLĂU NICULAE: Ocupă-te să iei teren…

PĂSAT DAN: Da. O să…[neinteligibil]… Tot. Tot. Știi cum e…[neinteligibil]…

BĂDĂLĂU NICULAE: Eu am la CNI, DANE, și anul ăsta mi-l aprobă spital cu 8 nivele la DEAL. Ăla îl fac. Am șoseaua de la centură de la BOLINTIN aprobată și finanțată. O fac anul ăsta. Până în toamnă sper să mă apuc. Până în octombrie să fie gata. Și termin în BOLINTIN. Stadion nou avem, pe drumuri a luat acum cu AQUA tot, am băgat și apa și canalul la CRIVINA. BOLINTINUL e cam gata. E cam…

PĂSAT DAN: NICULE, deci… Foarte bine.

BĂDĂLĂU NICULAE: Pe CNI sunt bani puțini, dar hai să-ți spun ceva! Știi de ce nu mă duc pe primărie eu? Îți spun deschis: sunt bani puțini.

PĂSAT DAN: Păi îți iei 200 de miliarde.

BĂDĂLĂU NICULAE: Păi am stadionul de la DÂMBOVIȚA, care îl iau eu de 60 de milioane de euro.

PĂSAT DAN: Mă bucur. Da.

BĂDĂLĂU NICULAE: Păi ce dracu’!

PĂSAT DAN: Mă bucur”, se arată în document.

Niculae Bădălău spunea că nu poate face mai mult de 20 de blocuri pe an

Același document intrat în posesia sursei anterior citate mai arată că fostul senator PSD spunea că nu poate construi mai mult de 20 de blocuri anual, subliniind că pentru 10 astfel de clădiri este nevoie de 100.000 de metri pătrați de schelă.

”BĂDĂLĂU NICULAE: Stadionul de la DÂMBOVITA îl iau eu…[neinteligibil]… că am, DANE, s-a băgat acum… Am vorbit și cu CRISTI, cu ERBAȘU. Avem numai la NEGOIȚĂ 180 de milioane pe 200 de blocuri.

PĂSAT DAN: Da. Până…[neinteligibil]… acolo e. Acolo sunt bani. …[neinteligibil]…

BĂDĂLĂU NICULAE: Da, mă, sunt bani mulți, frate!

PĂSAT DAN: Da. …[neinteligibil]…

BĂDĂLĂU NICULAE: Da. Eu mai mult de 20 de blocuri pe an nu pot să fac. La 10 blocuri îți trebuie 100.000 metri pătrați de schelă.

PĂSAT DAN: E! Oamenii știu.

BĂDĂLĂU NICULAE: Da. Aia te omoară. În afară de faptul că oamenii ăștia…

PĂSAT DAN: Schela o mai găsești, dar oamenii!

BĂDĂLĂU NICULAE: Nu mai găsești nici schela, mânca-ți-aș …[cuvânt obscen]… ta, ce e… Deaia nu mă bag pe primării, DĂNUȚ. La APĂ am echipă și am utilajele alea de apă. APA o s-o iau,

dacă mi-o dai tu. Mai iau un una poate la …[neinteligibil]…

PĂSAT DAN: Nu, eu ți-am spus să-mi obții finanțarea …[neinteligibil]…?! Ai înțeles?!

BĂDĂLĂU NICULAE: La APĂ? Nu, dar la APĂ, dacă îmi dai APA, nebunule?!

PĂSAT DAN: Am înțeles ce m-ai întrebat și eu ți-am răspuns.

BĂDĂLĂU NICULAE: Că nu mi-o dai.

PĂSAT DAN: Dă-mi finanțare la CNI!

BĂDĂLĂU NICULAE: Spuneai de TICĂ. L-am ajutat pe TICĂ.

PĂSAT DAN: Foarte bine.

BĂDĂLĂU NICULAE: L-am ajutat de nu știu câte ori.

PĂSAT DAN: Foarte bine! Să fii sănătos!

BĂDĂLĂU NICULAE: Pe GRASU. L-am scăpat: Șefule!”

PĂSAT DAN: …[râde]…

BĂDĂLĂU NICULAE: I-am luat sala de sport de la CNI, la OINACU, la FABIAN. Fii atent aici! Face licitație

PĂSAT DAN: Da.

PĂSAT DAN: Da, știu, ce aveți voi.

BĂDĂLĂU NICULAE: … o șmecherie. Vorbea urât. Iau sala de sport. Mamă! S-a dus la Parlament, s-a dus la mă-sa în cur, s-a dus la nu știu ce. Cum, domnule, să ia sala un P.S.D.-ist?” Noi cu CIUCĂ,

la 2 săptămâni… săptămânal aveam acolo, la 2 săptămâni aveam ședință de PNL. Și i-a zis lui CIUCĂ: Domnul Prim, am luat și eu sala de sport din …[neinteligibil]…” Eu îl știu pe ăsta de când eram ministru, el era… ă… șeful statului major și avem… că aveam fabricile alea de armament. Am luat o sală…” Mă calcă ăsta în picioare. Nici nu-l știa pe GRASU.

PĂSAT DAN: Nu, păi n-aveai de unde…

BĂDĂLĂU NICULAE: Nici nu-l știa …[neinteligibil]…

PĂSAT DAN: Slab rău.

BĂDĂLĂU NICULAE: Și îl prind pe… Fii atent! Și ca să îl enervez mai rău îl prind pe FABIAN la nuntă la GHIDĂNAC. Au venit toți. Acolo, a făcut la fiică-mea. A venit și DAN MOTREANU și ăștia și zic: Bă FABIANE, fii atent aici, că îți bag și dispensarul.” Are un dispensar de un miliard și ceva. Ce …[cuvânt obscen]… mea o face el acolo, nu știu. Zic: Îți bag și dispensarul, dar îți dau licitația la tine”, că la astea mai micuțe le dă licitațiile la comune, CNI -ul acum, ca să nu mai…

că sunt ei… au multe… dar mi-l dai mie.” Eu știind că FABIAN, finul lui ăsta …[neinteligibil]…

PĂSAT DAN: Da, e finu-său.

BĂDĂLĂU NICULAE: DANE, n-am apucat să mă duc până la un scaun încolo, că a și venit GRASU după mine: Băi, ești nebun, ce …[cuvânt obscen]… mea ai …[neinteligibil]…dispensarul lu’ ăsta?” …[râde]… Du-te, mă, dracu’ de aici cu dispensarul tău!”