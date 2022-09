Imagini șocante cu bătaia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au fost surprinse de camerele de supraveghere. Scenele arată cum impresara a fost trântită pe jos de antrenor, care a intrat și peste ea în mașină.

Imagini șocante surprinse de camerele de supraveghere

Altercația a continuat, iar toate aceste momente au avut loc sub privirile șoferului, care a fost la rândul său victima furiei lui Reghecampf.

„Avocații mei vor merge până în pânzele albe pentru a-mi face dreptate. Camerele de supraveghere de pe strada au surprins totul iar Anamaria Prodan a încercat sa scape din mâinile lui fugind si întrebând dacă am filmat pentru a merge la politie. Am sa-mi fac dreptate pentru ca dacă toleram așa ceva vom ajunge rușinea Europei”, a declarat, pentru Realitatea PLUS, Eugen, șoferul Anamariei Prodan.

Cei doi s-au luat la bătaie în plină stradă

Laurenţiu Reghecampf a mers vineri acasă la familia Prodan deoarece instanța i-a stabilit program de vizită. Reghe poate să-și viziteze fiul și să petreacă timp cu el în fiecare al 2-lea și al 4-lea weekend dintr-o lună până când se va finaliza procedura de divorț. Intervalul este de vineri, de la ora 16.00, până duminică, la ora 20.00.

Mai mult decât atât, bona lui Bebeto, fiul celor doi, i-a permis antrenorului să intre în casă și a și anunțat-o telefonic pe impresară. Aceasta nu s-a opus vizitei lui Reghe la ea acasă.

Vineri, după ce Reghe a petrecut timp cu fiul său, Bebeto, acesta a mers la nașul său, care locuiește vizavi de casa Anamariei Prodan. Impresara a ajuns între timp acasă și l-a așteptat pe Reghe să iasă din casa nașilor.

Cei doi soți s-au luat apoi la bătaie în plină stradă și au ajuns în cele din urmă la Poliție pentru declarații. După audieri, ambii au primit ordine de protecţie din partea autorităţilor.

De asemenea, în cursul zilei de luni, Anamaria Prodan a fost surprinsă la Spitalul Floreasca din Capitală pentru a primi îngrijiri medicale și a mers la IML pentru a-și scoate un certificat medico-legal.

Se pare că Anamaria Prodan l-a lovit peste față pe Laurențiu Reghecampf, motiv pentru care antrenorul are ochiul vânăt. Acest lucru s-a putut observa și din fotografiile postate de acesta recent.