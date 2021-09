Ivan Patzaichin, născut la 26 noiembrie 1949 în localitatea Mila 23, județul Tulcea, a fost multiplu campion european, mondial și olimpic la kaiac-canoe. Legenda a fost și antrenor al lotului olimpic de kaiac-canoe.

„Ivan a plecat. Și nu se mai întoarce”, a scris familia acestuia pe Facebook.

În urma tragicului eveniment, Cătălin Cârnu, un jurnalist de la Radio România Actualități, a vorbit despre dispariția campionului din România. Amintim că jurnalistul a fost alături de Ivan Patzaichin în ultimii 30 de ani.

„Ne leagă o prietenie de mai bine de 30 de ani. Primul interviu pe care l-am făcut la Radio România Actualități a fost în 1992, cu Ivan Patzaichin.

Știam că suferă, știam că luptă, știam că de fiecare dată a ieșit învingător. A suferit cu demnitate. Mi-e greu să vorbesc de el la trecut, era un tip extraordinar. Niciodată nu a ridicat tonul, niciodată nu l-am văzut supărat pe cineva!

Toată lumea își amintește de bunătatea lui. Este un uriaș, l-am însoțit la multe competiții. Era uneori uimit că veneau la el sportivi tineri, care nu-l văzuseră concurând. În pandemie petrecea ore la telefon vorbind cu prietenii, îi întreba dacă sunt bine. Sunt prea multe amintiri care îmi vin în minte, îi rețin zâmbetul”, a declarat Cătălin Cârnu, conform informațiilor transmise de digisport.ro

„Totdeauna am fost mândru că sunt român şi bucuros să reprezint România. Întotdeauna am dorit să câştig, deşi foarte puţină lume ştie că nu uşor se câştigă şi foarte puţină lume ştie că nu am început aproape nimic cu dreptul, de fiecare dată trebuia să mi se întâmple ceva, şi trebuia să reiau lupta, să lupt din nou să realizez ceea ce mi-am propus”, spunea Ivan Patzaichin în 2019.