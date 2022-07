Premierul slovac, Eduard Heger, a anunțat, luni, că va dona 12 avioane de luptă MiG-29 și 30 de tancuri T-72 forțelor armate ale Ucrainei. Totodată, premierul a anunțat că Forțele Aeriene ale Republicii Cehe vor prelua din septembrie securitatea spațiului aerian slovac.

Un acord similar a fost încheiat cu Polonia la începutul lunii mai, când ministrul Apărării a convenit cu omologul său slovac că avioanele poloneze îi vor proteja spațiul aerian dacă Slovacia își cedează MiG-29 Ucrainei.

Astfel, probabil că Polonia va fi cea care va proteja integritatea spațiului aerian slovac până în septembrie. În caz contrar, Ucraina va începe să primească avioanele în septembrie, iar prima acoperirea aeriană va fi asigurată de cehi, iar apoi vor prelua avioanele F-16 poloneze.

Slovacia deține o duzină de MiG-29SD, care începând cu 2005, au fost reabilitate pentru a le standardiza la normele NATO. Lucrările au fost efectuate de producătorul MiG RAC și de companii occidentale.

Această versiune dispune de îmbunătățiri ale sistemelor de comunicație și navigație, precum și o nouă capotă a carlingii cu posibilitatea de a utiliza afișaje multifuncționale LCD.

Aceste modificări permit aeronavei ex-sovietice MiG-29 să fie integrată în structura de comandă și control aerian a NATO. Cu toate acestea, armamentul lor nu a fost modernizat și utilizează în continuare același tip de rachete, moștenite din perioada în care Cehoslovacia făcea parte din URSS.

Aceste avioane de vânătoare urmau să rămână în serviciul activ, până când urmau să fie înlocuite de cele 12 noi Lockheed Martin F-16 Block 70, care vor ajunge în Slovacia începând cu 2024.

Ideea de a dona Ucrainei avioane de vânătoare a fost pusă în discuție încă la începutul războiului, cu o primă ofertă din partea Poloniei, care propunea ca ele să zboare de la o bază aeriană americană din Germania, iniţiativă despre care Washingtonul a considerat că a ridicat „îngrijorări serioase” cu privire la posibilele represalii ale Rusiei. Moscova a avertizat că o astfel de decizie ar fi un act ostil echivalent cu „participarea la război”.

BREAKING:

Slovakia will donate its MiG-29 fighter jets & T-72M tanks to Ukraine.

The announcement was made by PM Eduard Heger today.

He said he won’t give any details at the moment.

Slovakia has 12 MiG-29s & 30 T-72 tanks.

Czechia will patrol Slovakia’s skies from Sep.

🇸🇰🇺🇦 pic.twitter.com/Z8sMwOopTn

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 3, 2022