Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a transmis și marți că îşi doreşte ca Termoenergetica să preia ELCEN până în vară. Totuși, se pare că acest demers depinde de “multe” alte instituţii.

Nicușor Dan, anunț privind preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei

“Eu îmi doresc să se întâmple undeva până în luna mai, iunie, însă depinde de multe alte instituţii: de Consiliul Concurenţei, de creditorii ELCEN din momentul acesta, de Ministerul Energiei. (…) Dar, eu îmi doresc ca până vara asta să facem asta”, a explicat Nicuşor Dan, marţi, într-o conferinţă de presă organizată la Primăria Capitalei.

Mai mult, datoria pe care municipalitatea o are către Ministerul Economiei urmează să rămână o chestiune juridică de tranşat între cele două instituţii.

“Termoenergetica o să preia ELCEN, amândouă fiind companii ale municipalităţii, şi în felul acesta o să fie o singură companie, iar datoria istorică pe care municipalitatea, prin RADET, o are către Ministerul Economiei, prin ELCEN, va rămâne o chestiune juridică de tranşat între municipalitate şi Guvern, adică Ministerul Energiei”, a explicat primarul Nicușor Dan.

Primarul a mai adăugat că datoria istorică face obiectul unui litigiu RADET – municipalitate, pe de o parte, şi ELCEN – Ministerul Economiei, pe de altă parte, şi este de dezbătut dacă penalităţile “au fost ok” sau nu. Nicușor Dan a menţionat că, prin două mecanisme implementate de Guvern în decembrie 2020, ELCEN are, în prezent, “relativ puţine” datorii.

“Puţinele datorii de aproximativ 100 de milioane de lei pe care Termoenergetica le datorează către ELCEN acum ajung să închidă datoriile pe care ELCEN le are către alţi furnizori, în linii mari”, a indicat el.

Câți bani avea PMB în septembrie anul trecut în conturi

Conform informațiilor oferite de Forin Cîțu, Primăria Capitalei avea în cont 10,8 milioane de lei la data de 30 septembrie 2020.

„La întâlnirea cu premierul Ludovic Orban și primarul ales Nicusor Dan am prezentat și câți bani are PMB la 30 septembrie în cont. Sunteți pregătiți? 10,8 milioane lei. De aceea am spus că sunt elegant când vorbesc de o situație dificilă și am promis că mă voi implica pentru a rezolva problemele bucureștenilor”, a scris Florin Cîţu pe Facebook.

Nicuşor Dan a spunea atunci că viitoarea administraţie a municipiului Bucureşti va colabora cu Guvernul pentru proiecte precum metroul de suprafaţă, şoseaua de centură sau centura verde a Capitalei.

Sursă foto: INQUAM Photos, Ilona Andrei