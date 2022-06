Opt kilometri de conducte vechi au fost înlocuite pe magistrala sistemului de termoficare Progresu-Ferentari, a anunțat primarul general Nicușor Dan. Luni a fost făcută proba de presiune pentru un tronson de 1.000 de metri.

8 kilometri din totalul de 13, au fost înlocuiți

Primarul general al Capitalei Nicușor Dan a anunțat că luni a fost efectuată cu succes proba de presiune pe un tronson de 1.000 de metri de rețea principală aflată pe Magistrala Progresu – Ferentari, după ce țeava veche a fost înlocuită. Conform acestuia, magistrala Progresu – Ferentari alimentează cu apă caldă și căldură 16 puncte termice.

„Azi a fost efectuată cu succes proba de presiune pe un tronson de 1.000 de metri de rețea principală aflată pe Magistrala Progresu – Ferentari, după ce țeava veche de pe vremea lui Ceaușescu a fost înlocuită. Șantierul din Calea Ferentari, unde Compania Energetica efectuează lucrări de modernizare a sistemului de termoficare, face parte din Obiectivul 6, Magistrala Progresu – Ferentari, care are o lungime de 13 kilometri. Până în acest moment au fost înlocuiți 8 kilometri de conductă veche cu conductă nouă, preizolată, dotată cu senzori de detecție a avariilor

Magistrala Progresu – Ferentari alimentează cu apă caldă și căldură 16 puncte termice, care asigură furnizarea energiei termice pentru 241 de scări de bloc, respectiv 10.000 de apartamente plus un liceu și o școală. În ultimii 3 ani, pe acest segment au fost înregistrate 60 de avarii la rețeaua de termoficare”, a transmis, pe Facebook, Nicușor Dan.

Când va fi terminată toată lucrarea?

În ultimii 3 ani, pe acest segment au fost înregistrate 60 de avarii la rețeaua de termoficare.

Întrebat când va terminată întreaga lucrare de 13 kilometri, Nicușor Dan a spus: „Există o problemă tehnică. Din punct de vedere fizic, am putea s-o terminăm în acest an. Problema tehnică este dată de contract. Contractul a fost făcut pe baza preţurilor din 2018, pe baza studiului de fezabilitate care a fost făcut în 2018, cu preţurile din 2018, şi acum, dacă executăm acest contract, ar însemna că compania Energetica, cea care lucrează, să lucreze în pierdere, ceea ce e ilegal, nu o lasă Curtea de Conturi. Şi atunci există fie varianta să facem o expertiză cu lucrările care au fost deja efectuate, dar ieşim din termenul de anul ăsta, fie posibilitatea de reziliere şi recontractare, dar toate formalităţile ne scot din anul ăsta, şi încercăm o soluţie, să vedem dacă o s-o reuşim tehnic, astfel încât să putem să continuăm lucrările”.