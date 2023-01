Primarul general al Municipiului București, Nicuşor Dan, estimează că în anul 2023 vor exista zece şantiere mari pentru reabilitarea conductelor de termoficare, în urma căreia vor fi înlocuiţi aproximativ 50 de kilometri de reţea primară.

Războiul a afectat stadiul lucrărilor

În cadrul unei conferinţe de presă susținute la PMB, Nicuşor Dan a admis că în 2022 nu a fost atins obiectivul privind înlocuirea a 50 de kilometri de reţea. Respectiv, această situaţie a fost generată de izbucnirea războiului rus împotriva Ucrainei, care a afectat aprovizionarea cu materiale de construcţii.

„Targetul (pentru anul 2022, n.red) a fost 50. Nu a fost atins, ne-a afectat războiul, pentru că lucrările la şantiere – cum este cel din Olteniţei, cum este cel din Pantelimon – erau toate premisele să înceapă în februarie 2022 şi au început în iulie-august, pentru că nu a existat conductă. În 2023 – 50 de kilometri (este obiectivul, n.r.). Anul acesta vor fi mult mai multe şantiere, deci în afară de cele pe care se lucrează – cum este cel din Ferentari pe care estimăm să-l terminăm în aprilie; cele două deschise, Olteniţei şi Pantelimon, care de asemenea vor fi închise în 2023; mai este cel din faţa Guvernului, care merge până pe Mihalache (…) – se va mai deschide un şantier în Colentina şi se vor mai deschide cinci şantiere pe cele cinci contracte care au fost atribuite cu fonduri europene. Deci o să avem cam spre zece şantiere mari anul acesta, spre deosebire de trei, anul trecut.”, a precizat Nicușor Dan.

În acest an situaţia sistemului de termoficare s-a îmbunătătțit față de ultimii doi ani

Calitatea serviciului de termoficare a scăzut în perioada 2011-2020, în condiţiile în care în acest interval de timp nu a fost alocat necesarul de 2,5 miliarde de lei, a evidențiat Primarul general.

„E uşor să fii populist şi să nu plăteşti serviciile. Într-o conferinţă de presă anterioară am prezentat un grafic cu anii din 2011 până în 2020 şi cu banii care nu s-au dat pe termoficare: 2,5 miliarde de lei. Şi asta a făcut ca an de an, din 2011 până în 2020, calitatea serviciului să fie tot mai proastă. Ca să faci ca oamenii să aibă căldură şi apă caldă – şi acum se simte că iarna asta e mai bună decât iarna trecută şi e mult mai bună decât acum două ierni – ca să faci asta, trebuie să pui bani. Şi noi am pus bani şi am şi majorat contribuţia pe care bucureştenii o pun din aceşti bani, fiind în continuare printre oraşele în care locuitorii plătesc cel mai puţin pe termie.”, a adăugat Edilul.

Nicuşor Dan a mai precizat că în acest an situaţia sistemului de termoficare s-a îmbunătătțit față de ultimii doi ani. „Sunt avariile care sunt generate de nişte populişti care nu au alocat bani necesari la momentul potrivit, ani de zile. Sunt avarii pe care le remediem, pe care le-am remediat în parte în ultimii doi ani şi e mai bine decât iarna trecută. Parametrul cel mai clar pentru calitatea serviciului este câtă apă se pierde. Şi se pierde mai puţină apă procentual decât în luna similară a anului trecut. Şi mai puţină decât în luna similară de acum doi ani.”, a adăugat Nicușor Dan.