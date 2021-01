Poziţia lui Ludovic Orban în fruntea PNL pare tot mai ameninţată, mai mulţi membri marcanţi ai partidului cerându-i demisia. Jurnaliştii au încercat să-l atragă şi pe Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, în acest joc. El a refuzat însă să vină cu vreo critică la adresa fostului premier.

Nicuşor Dan: Cele trei mari merite ale lui Orban ca om politic

Nicuşor Dan a declarat că are “un mare respect” pentru preşedintele Partidului Naţional Liberal, ca om politic. El nu a dorit însă să răspundă la întrebarea dacă Ludovic Orban ar mai trebui să conducă PNL. Nicuşor Dan spune că asta este o dezbatere internă care trebuie să se desfăşoare doar la PNL.

În schimb, primarul Bucureştiului a enumerat cele trei mari merite pe care le are Orban în ultimii ani.

“Este o dezbatere internă pe care PNL o are. În opinia mea, Ludovic Orban are trei mari merite.

Unu, că a stabilizat partidul acesta în anii 2017, când era într-un oarecare dezechilibru. Doi, că a reuşit să dea jos Guvernul Dăncilă; să ne gândim cum ar fi fost România în criză sanitară cu un Guvern PSD. Şi trei, că a contribuit decisiv ca Bucureşti să aibă un primar de dreapta.

Acestea sunt meritele pe care Ludovic Orban le are. Am un mare respect pentru el, ca om politic”, a precizat Nicuşor Dan pentru postul Digi24.

Care este relaţia lui Nicuşor Dan cu liberalii de la Bucureşti?

Nicuşor Dan a comentat în schimb relaţia pe care o are cu organizaţia PNL Bucureşti. Edilul spune că este o relaţie foarte bună şi corectă, iar asta nu se va schimba cu nimic, chiar dacă Orban nu va mai fi în fruntea partidului.

“Eu am o relaţie foarte corectă, am făcut o campanie electorală împreună cu PNL. Am o relaţie foarte bună cu oamenii din acest partid, în special cu organizaţia de Bucureşti, cu consilierii generali cu care sunt în contact. Lucrul acesta nu o să se schimbe, desigur”, a mai declarat primarul general al Capitalei.

Ludovic Orban, atacat dur de Rareş Bogdan

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareș Bogdan, spune că regretă faptul că a doua zi după alegeri că nu a ieșit cu Robert Sighiartău și cu Florin Roman să ceară demisia lui Ludovic Orban din funcția de președinte al PNL.

„Este singurul președinte de partid care a pierdut alegerile și care a rămas în funcție”, a spus Rareș Bogdan despre Ludovic Orban.

Declaraţii similare şi de la Robert Sighiartău, secretarul general al PNL

„Din punctul meu de vedere, da (Orban trebuie să plece – n.red.). PNL a pierdut alegerile generale. Din păcate, n-am reușit să avem o discuție privind acestea alegeri și n-am făcut o analiză în BPN cu privire la ceea ce s-a întâmplat, pentru că, până la urmă, tot timpul poporul are dreptate, iar la alegerile generale PNL s-a clasat pe locul doi, după PSD.

Au fost mai multe greșeli în timpul guvernării Orban, cu privire la gestionarea pandemiei și nu numai, dar cel mai mult mă deranjează faptul că am fost puși de multe ori alături de PSD prin comportamentul pe care l-au avut unii colegi de-ai mei în guvernare și prin felul în care au fost promovați anumiți oameni în funcții publice.

În ultimul an, partidul a fost condus discreționar de președintele partidului. La momentul acela am spus că nu e cazul să deschidem subiectul, pentru că aveam alegeri și din motive tactice am tăcut”, spune Sighiartău.