Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că decizia Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) privind relaxarea măsurilor restrictive a fost o formalitate, în condiţiile în care indicatorii au fost stabiliţi prin hotărâre de guvern.

“Indiferent de opinia pe care o are oricine, în primul rând trebuie să respectăm legea. Şi de aici vine puţin confuzia care a fost în spaţiul public. Pentru că în lunile de început ale pandemiei, martie-aprilie-mai, atributul Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă şi, respectiv, ale comitetelor judeţene erau mai largi decât sunt acum în lege. În sensul că, la atingerea anumitor indicatori, hotărârile şi ale CNSU şi ale Guvernului spuneau: comitetul municipal sau judeţean poate decide.

Între timp, legislaţia a evoluat şi în acest moment, prevederile sunt absolut clare. Indicatorii sunt foarte clar stabiliţi şi marja de apreciere a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă pe această chestiune este, practic, inexistentă.

Deci, noi ne-am întâlnit acolo şi am făcut o formalitate. Am constatat că există o hotărâre de guvern, că hotărârea asta de guvern spune că, dacă indicele scade sub 3, noi trebuie să ne întâlnim după 48 de ore şi trebuie să decidem – nu avem altă variantă legată – decât să decidem că facem aceste relaxări. Deci, ce am făcut noi acolo a fost o formalitate”, a precizat Nicușor Dan, pentru B1Tv.

Hotărârea de Guvern ar putea fi modificată din cauza noilor tulpini

El a menţionat că, mai ales în contextul în care au apărut noi tulpini ale coronavirusului, hotărârea de guvern poate fi modificată de către factorii de decizie de la nivel naţional, situaţie în care autorităţile locale se vor conforma.

“Cadrul pe care îl avem acum este un cadru potrivit. În sensul că există Ministerul Sănătăţii, există acest Comitet Naţional, există Institutul Naţional de Sănătate Publică, toate trei sunt organisme naţionale şi ele, cu experienţa pe care au acumulat-o în aceste 7-8 luni, au stabilit un cadru pentru gestionarea acestei pandemii care să se aplice uniform la nivel naţional.

Pentru că este o situaţie recentă apariţia acestor noi tulpini şi, mai ales, manifestările lor în ţările europene pe care le-am pomenit, dezbaterea trebuie să aibă din nou loc la nivel naţional şi, dacă se apreciază de către specialişti, acea hotărâre de guvern în baza căreia noi am acţionat azi trebuie modificată şi atunci, bineînţeles, noi, ca autorităţi locale, ne vom subordona”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Lupta cu virusul nu s-a terminat

El i-a îndemnat pe bucureşteni să respecte în continuare normele sanitare, menţionând că în lunile care urmează este nevoie de vigilenţă.

“Eu am încredere în bucureşteni. Vedem asta mergând pe stradă, în transportul public, în magazinele care sunt deschise – imensa majoritate a bucureştenilor poartă mască.

Noi trebuie să înţelegem că am scăzut sub un prag – ceea ce este foarte bine – dar că lupta cu virusul nicidecum nu s-a terminat.

Perspectiva ca o masă considerabilă din populaţie să fie vaccinată şi, astfel, riscul să se diminueze este încă îndepărtată şi atunci în toate lunile care urmează trebuie să fim la fel de vigilenţi în faţa acestui virus, adică să purtăm mască, să păstrăm distanţa, să ne spălăm pe mâini, mai ales înainte să ducem ceva la gură”, a precizat primarul general.

Sursă foto: INQUAM Photos, Ilona Andrei