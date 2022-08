Va candida din nou Nicuşor Dan la Primăria Capitalei, peste doi ani?

Nicuşor Dan, despre planurile pe care le are pentru Bucureşti: Rezultatul se vede în ani

Edilul a comentat, luni seară, pe tema acestui subiect, având în vedere şi declaraţiile ale Gabrielei Firea, care a lăsat să se înţeleagă că ar putea beneficia de sprijinul PSD, dar şi al PNL, pentru un nou mandat.

Nicuşor Dan spune că nu se concentrează pe o nouă candidatură, ci pe munca pe care trebuie să o ducă la bun sfârşit în actualul mandat.

„Pentru moment, preocuparea mea e ca în aceşti 2 ani şi jumătate să fac lucrurile care le-am angajat să le fac pentru bucureşteni. În administraţia publică lucrurile durează, faci astăzi proiectul şi îl vezi peste 3-4 ani.

Şi mai este un lucru important, cred că ceea ce am făcut eu în administrarea Bucureştiului a fost să trasez acele linii mari strategice pe care să mergem în continuare, fie că vorbim de semaforizare, fie că vorbim de transportul public, fie că vorbim de metroul la suprafaţă, fie că vorbim de radialele până în autostrada de centură, sunt lucruri mari, nu hai să mai punem un semafor aici, un semafor aici, un semafor aici.

Rezultatul acestor planuri mari se vede în ani”, a declarat Nicuşor Dan, luni seară, pentru B1 TV.

Înfruntare dreapta vs stânga pentru Primăria Generală a Capitalei în 2024?

Edilul general al Capitalei a indicat şi ce partide îl sprijină în acest moment şi spune că ar fi o variantă foarte realistă să fie o luptă între dreapta şi stânga la viitoarele alegeri locale din Bucureşti.

„Legat de această chestiune, mai vreau să spun că am o colaborare bună cu PNL, PMP USR care mă susţin în primărie, chiar azi am avut o şedinţă de Consiliu în care am avut voturile lor pe proiectele pe care le-am avut. (…)

În ipoteza în care o să fie o luptă stânga-dreapta, e un scenariu realist. Dar mai e mult până acolo, se vor schimba aşa multe lucruri, o să vină o criză economică peste noi.

Eu vă spun sincer, nu îmi fac niciun fel de calcul pentru 2024. Vreau să mă concentrez pe ce fac în administraţie”, a mai afirmat Nicuşor Dan.