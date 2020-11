„În campania electorală pe care am încheiat-o acum două luni am fost foarte onest cu bucureştenii: am spus că în această iarnă nu se vor întâmpla minuni. Dacă am avut 1.700 de avarii într-un an, fiţi siguri că în această iarnă vom avea câteva sute de avarii, pentru că avem un indicator care e foarte precis: care este cantitatea de apă pe care trebuie să o introducem în reţea ca să compenseze pierderile şi este de trei ori mai multă decât acum trei ani.

Deci stăm mai prost. Tot ce putem face în această iarnă este să rezolvăm avariile cât mai repede cu putinţă. Asta putem face şi asta o să facem”, a declarat Nicușor Dan la Realitatea Plus.

Promisiunea făcută de Nicușor Dan

De asemenea, acesta a amintit că a mai promis că dacă un bucureştean va suna să anunţe că nu are căldură şi apă caldă, acesta va fi informat exact despre avarie şi timpul în care va fi remediată.

„Şi am mai promis un lucru: o să existe o comunicare onestă cu cetăţenii, în sensul că în momentul în care cineva vede că nu are căldură în casă, îi răspunde cineva la telefon şi îi spune: uitaţi, nu avem apă caldă, pentru că s-a produs o avarie pe reţeaua principală sau pe reţeaua secundară dintre punctul termic şi blocul dumneavoastră. Această avarie este în curs de soluţionare de către noi şi mâine dimineaţă la ora 8,00 sau în seara asta la ora 18,00 problema va fi rezolvată. Asta este tot ce putem să facem”, a adăugat acesta.

„Adică avem 1.000 de kilometri de reţea principală, acolo sunt cele mai mari probleme, acolo sunt cele mai mari pierderi în sensul că pentru aceşti 1.000 de kilometri avem nevoie de 1,5 miliarde de euro, dar specialiştii au spus unde sunt locurile cele mai afectate şi pentru asta avem deja 500 de milioane, trebuie doar să începem”, a conchis Nicuşor Dan.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea