Nicușor Dan a primit o lovitură dură chiar de la un fost susținător: „Să vă fie rușine! E penibil”

Așadar, actorul l-a criticat dur pe Nicușor Dan și a spus că situația în care ne aflăm este „penibilă”. Mai mult, acesta a amintit de momentele în care l-a susținut pe actualul primar general al Capitalei și a „implorat” alți oameni să facă același lucru.

„Să vă fie rușine, Diana Punga, Liliana Maria Toderiuc-Fedorca. E penibil că am ajuns ca două parvenite să controleze cultura în București. O profesoară de matematica membra PNL, fosta membra ALDE si doamna Punga fosta sefa de campanie a lui Nicușor Dan fara nici un fel de expertiza in domeniul culturii.. Asta e managementul “performant“ promis de Nicusor Dan.

Nicusor ma sunai in ziua votarii.. erai disperat ca Firea era peste tine.. Te am votat, i-am implorat si pe altii sa o faca si acum mi-e rusine. Am greeeeeeeeesit! Data viitoare sa le suni pe doamna Punga si pe doamna Fedorca sa te ajute sa devii primar. Nu ti-e rusine?”, a scris Marius Manole pe pagina sa de Facebook.

Atacuri pe bandă rulantă la adresa lui Nicușor Dan

Amintim că Gabriela Firea l-a acuzat pe Nicuşor Dan că i-a distrus toată munca, iar atunci când vine în faţa bucureştenilor să se laude cu ceva, este tot vorba despre un proiect pornit de Administraţia Firea.

„În Noul București, Firea e vinovată pentru orice, în primul rând pentru neputința actualei conduceri. Se spune ca Firea a împânzit Bucureștiul cu “spoieli” și “cârpe” care stau să cadă. După un an și jumătate, cu Nicușor Dan primar general, nu cad doar “cârpele” puse de Firea, ci și zidurile șubrede din spatele lor. Clădirile șubrede sunt tot așa, chiar dacă urmau să fie readuse la viață, în sfârșit!

Primarul face anchete, analizează, se gândește de unde ar trebui să înceapă, și dă vina tot pe fosta administrație care a îndrăznit să miște un program încremenit în timp. Până în 2016, doar 20 de clădiri au fost consolidate în Capitală din bani publici‼ La tot atâtea am lucrat noi în patru ani!”, a scris Gabriela Firea pe pagina ei de Facebook.