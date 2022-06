Potrivit spuselor edilului general, vineri după-amiază, compania respectivă va efectua plata celor cinci milioane de lei către furnizor. Acesta le-a mulțumit personal partenerilor italieni care, deși nu primiseră banii anterior, au avut încredere în autoritățile române și au lucrat la această componentă esențială pentru pasaj.

„Urmează ca Trustul de Clădiri Metropolitane să stabilească, împreună cu firma italiană, care sunt termenele de livrare și să actualizeze graficul de execuție.

De asemenea, tot astăzi, Trustul de Clădiri Metropolitane a primit alte cinci milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea, un alt obiectiv de investiții important al Primăriei Capitalei”, a scris Nicușor Dan, joi dimineața, pe contul său de Facebook.

Amintim faptul că, în cadrul unei emisiuni TV, Nicușor Dan a vorbit recent despre trenul metropolitan (tren care deservește o zonă metropolitană, facilitând transportul în comun între suburbii și un oraș central) din București și semaforizarea inteligentă din Capitală.

Nicuşor Dan, noi detalii despre trenul metropolitan din București: Într-un an vom circula pe cele trei linii

Potrivit spuselor sale, acum, „tot ce trebuie să facem este un studiu de fezabilitate pentru amplasarea peroanelor”, plus un protocol cu Ministerul Transporturilor pentru a putea începe circulația.

„Avem o centură CFR în jurul Bucureştiului. Avem linia de Constanța care trece prin Pipera şi avem o linie care vine până la AFI Cotroceni. În linii mari, ideea e de a folosi această reţea pentru a avea un transport în interior şi un transport pentru localităţile din jur. Există o asociere cu județul Ilfov şi Ministerul Transporturilor.

Există o instituţie ADIPBI. Această asociaţie a făcut studiul de prefezabilitate. S-a evaluat starea liniilor, necesarul de călători şi s-a făcut un plan de investiţii. Conform legii, nu poţi să treci la faza de studiu de fezabilitate fără acest studiu. Prima fază a fost să iniţiem trei linii, Gara de Nord-Gara Obor cu trecere prin Pipera, Gara de Vest-Gara Obor, cu trecere de asemenea prin Pipera şi Gara de Vest-Gara de Nord.

Aici suntem în situaţia fericită în care infrastructura CFR este modernizată. Tot ce trebuie să facem este un studiu de fezabilitate pentru amplasarea peroanelor. Vom ieşi în achiziţie publică şi mai trebuie să facem un protocol cu Ministerul Transporturilor să putem circula”, a afirmat recent Nicușor Dan.

Prețul unui bilet de călătorie va fi 3 lei

În prezent, Nicușor Dan estimează că într-un an de zile se va circula pe liniile respective.

„Preţul pentru un bilet va fi acelaşi pe care îl plătim acum, trei lei pe o călătorie. Sau abonament”, a adăugat primarul general al Capitalei.

Nu s-a urmărit mentenanţa semaforizării inteligente din București

Nicuşor Dan a vorbit și despre semaforizarea inteligentă din Bucureşti. Acesta a spus că ea a fost foarte bună atunci când a fost implementată, însă autoritățile locale nu au urmărit mentenanţa ei.

„Când s-a implementat (semaforizarea independentă – n.r.) a fost bună pentru vremea ei. Din păcate nu s-a urmărit mentenanţa ei. A avut şi tehnologia sensibilă, în sensul că erau nişte benzi în asfalt sensibile la diferenţe mari de temperatură.

Soluţia e să schimbăm cu tehnologia actuală care foloseşte camere. Aici am făcut un studiu de prefezabilitate. Dacă noi am fi un privat şi nu o autoritate publică am da nişte telefoane, am înţelege cine sunt cei mai buni oameni de pe piaţă şi într-o lună ar fi gata.

Din păcate suntem autoritate publică şi legea spune că trebuie să urmăm toţi aceşti paşi. Am semnat că nişte oameni, într-o echipă au analizat intersecţie cu intersecţie tot ce se întâmplă în Bucureşti. În baza acestui studiu o să lucrăm în patru etape. Există o parte de studiu care o să meargă în paralel cu execuţia”, a explicat Nicuşor Dan.