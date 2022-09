Nicu Vasile, Președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, a vorbit despre rentabilitatea forței de muncă, dar și despre creșterea eficienței angajaților prin diverse strategii. Acesta a vorbit despre cum ar putea deveni agricultorii români mai eficienți în ceea ce privește operațiunile angajaților acestora.

Angajații trebuie motivați cu diverse beneficii

„Înainte să discutăm despre forța de muncă, mai întâi trebuie să discutăm de cifre. În momentul în care ne făceam planul de afaceri pentru anul următor ne loveam de probleme. Firma avea nevoie de dezvoltare, iar dacă nu avem un plan, cum ar putea angajatul să muncească mai bine. În perioada anilor 90 erau peste 8 milioane de angajați, acum sunt doar 5 milioane de angajați. Am înțeles că trebuie să îi motivăm cu diverse beneficii pentru a-i atrage”, a declarat Nicu Vasile.

„De ce trebuie să plătesc sistemul educațional din România când eu am 6 milioane de tineri care pleacă afară. Trăim din banii celor trimiși din afară. Greșit! 2 miliarde, comparativ cu 8 miliarde pe care eu îi asigur din mediul privat.”

Tinerii văd agricultura ca pe o afacere

Președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România a punctat faptul că tinerii nu se mai axează pe agricultură, în sensul propriu, ci o văd mai mult ca pe o afacere.

„Dacă discutăm statistic, 46% din populația României lucrează în agricultură. Există 56 de hub-uri de agricultură din țară. Am văzut destui tineri care nu vorbeau de a fi agricultor, ci de business. Înainte să fii general, trebuie să fii soldat. Trebuie să fii întâi agricultor, apoi antreprenor”, a spus Vasile.

„România nu are o definiție a fermierului. Antreprenorii din agricultură se capitalizează pe zi ce trece. Fermierii maghiari sunt uniți, noi doar ne lăudăm. Noi ne supraapreciem. Cifrele ar trebui să vorbească. Am mai mulți absolvenți de facultăți decât membri în școlile profesionale. Adică am mai mulți șefi decât executanți”, a continuat acesta.

De asemenea, a făcut referire la implementarea digitalizării, dar a punctat că la instituțiile oficiale totul încă se întâmplă manual.

„Vorbim de digitalizare, dar eu merg la toate ministerele și informațiile sunt scrise pe caiet, în dosare. Cum putem vorbi de digitalizare? O mulțime de tineri de până în 19 ani abandonează studiile. Eu vin cu utilaje sofisticate, iar tinerii nu știu cum să le folosească”, a continuat acesta.

Beneficiile angajaților din agricultură

„Trebuie să avem o politică demografică care să respecte nevoile de muncă. Trebuie să existe o corelație între ministerul Muncii și angajatori pentru a putea oferi angajaților condițiile necesare și pentru a se vedea satisfacția.”

„Ținând cont de pregătirea angajatului, în cel mult 6 luni trebuie să îl pui să lucreze pe acele utilaje sofisticate”, a susținut acesta.