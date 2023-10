În cadrul celui mai amplu proiect de recunoaștere, promovare și premiere a excelenței din industria HoReCa, în afară de clasamentele realizate de membrii juriului există și un premiu al publicului. Românii pot vota pe site-ul evenimentului care este cea mai importantă deschidere a anului în HoReCa, fie ea cafenea, restaurant, club sau hotel. Anul trecut, Premiul Publicului la categoria „Cea mai bună deschidere” a fost câștigat de brandul Naive, restaurantul situat deasupra Magazinului București, pe bld. I.C. Brătianu nr. 36, care seara se transformă într-unul dintre cele mai efervescente cluburi din Capitală.

Am stat de vorbă cu Nicolae Daschevici, Managing Partner Naive, pentru a afla mai multe despre elementele care stau la baza succesului înregistrat în ultimii ani.

Abordare inovatoare și atenție la detalii

„Deschiderea anului 2022 în HoReCa este o recunoaștere fantastică pentru echipa noastră. Cred că am reușit să ne diferențiem prin abordarea noastră inovatoare și atenția la detalii. Am creat un concept unic, care combină cu succes experiența culinară de zi cu cea de noapte, oferind o gamă diversificată de servicii și evenimente. Naive reprezintă un loc în care se întâlnesc arta, gastronomia și viața de noapte într-o simbioză unică. Aceasta este esența și diferența noastră, și suntem mândri că putem oferi o experiență atât de variată și captivantă oaspeților noștri. Decorul locației este un adevărat tribut adus artei contemporane, cu opere ale unor artiști locali expuse pe pereții întregului restaurant, creând o atmosferă vibrantă și captivantă pentru clienți.

În timpul zilei, Naive oferă o experiență culinară rafinată și autentică. Cu un meniu creat cu grijă, cu rețete inspirate din bucătăria veche românească, oaspeții noștri se pot bucura de preparate proaspete și inovatoare, dar și de o călătorie emoțională către amintirile lor de acasă. Un punct forte al locației noastre este activitatea de noapte. Cu evenimente tematice, muzică live și un amestec de experiențe culturale, oferim o atmosferă unică pentru cei care doresc să se bucure de viața de noapte în București. Atmosfera noastră vibrantă și energică transformă Naive într-un loc preferat pentru petreceri și întâlniri sociale, iar experiența nocturnă pe care o oferim este cu adevărat de neegalat în oraș”, afirmă Nicolae Daschevici, Managing Partner Naive.

Pandemia COVID-19 a reprezentat un test de anduranță pentru toate businessurile din industria ospitalității iar Naive nu face excepție. Potrivit lui Nicolae Daschevici, în afară de necesitatea adaptării rapide la restricții și la concentrarea pe siguranța clienților și a personalului, o altă provocare a fost reprezentată de asigurarea resurselor financiare într-un context economic incert.

Fidelizarea clienților

„Totodată, pandemia ne-a determinat să ne concentrăm mai mult pe asigurarea unei experiențe excelente pentru oaspeții noștri în restaurant și club. Am implementat măsuri stricte de igienă și distanțare socială pentru a crea un mediu sigur și confortabil pentru clienți. Ne-am axat pe oferirea unor evenimente speciale și experiențe unice, pentru a atrage oaspeții să vină în mod regulat la locația noastră. Am folosit timpul în care activitatea restaurantului nostru a fost temporar suspendată pentru a lucra la detalii esențiale ale conceptului nostru. Am investit în pregătirea personalului, am dezvoltat un meniu cu preparate excepționale și am făcut upgrade-uri la decorul nostru unic, realizat în mare parte de artiști plastici din România. Toate acestea au contribuit la crearea unei atmosfere captivante și autentice”, adaugă Nicolae Daschevici.

În ceea ce privește planurile de dezvoltare pentru următorii ani, Nicolae Daschevici afirmă că brandul Naive se pregătește de extinderea în noi orașe, precum și de colaborări suplimentare cu artiști și creatori locali.

„Viziunea noastră pentru Naive este de a deveni un punct de referință în industria HoReCa, cunoscut pentru inovație, calitate și experiența unică pe care o oferim. În următorii ani, ne dorim să extindem brandul în alte orașe și să dezvoltăm colaborări cu artiști și creatori locali pentru a oferi evenimente și experiențe diverse”, promite Nicolae Daschevici.

Întrebat despre lecțiile învățate odată cu deschiderea Naive, Nicolae Daschevici afirmă că, în HoReCa, este crucial să fii deschis la schimbări și să ai o strategie flexibilă. După ce l-am rugat să se întoarcă în trecut, l-am provocat pe Managing Partnerul Naive să privească și spre viitor și să ne povestească despre tendințele din HoReCa.

Nicolae Daschevici: Anticipăm că oamenii vor căuta din ce în ce mai mult experiențe autentice

„Anticipăm că oamenii vor căuta din ce în ce mai mult experiențe autentice și de calitate în restaurante. Planificăm să ne dezvoltăm meniul și să colaborăm cu bucătari talentați pentru a oferi preparate proaspete și inovatoare care să încurajeze oaspeții să vină să le savureze în restaurantul nostru. Vrem să devenim un punct de referință pentru cei care doresc să trăiască experiențe culinare unice”, adaugă Nicolae Daschevici.

Ce strategii de marketing a adoptat Naive pentru a deveni rapid cunoscut pe piață?

„Am investit în marketing online și social media pentru a promova restaurantul și clubul nostru ca destinații atractive pentru oaspeți. De asemenea, am colaborat cu influenceri locali pentru a ajunge la un public mai larg și am pus un accent special pe crearea unei identități de marcă puternice și coezive pentru a transmite atmosfera unică pe care o oferim în restaurant.

Suntem hotărâți să menținem standardul ridicat pe care l-am stabilit și să continuăm să inovăm. Planificăm să extindem meniul nostru cu opțiuni interesante, să organizăm evenimente tematice și colaborări speciale pentru a păstra interesul clienților. De asemenea, vom continua să ascultăm feedback-ul și sugestiile clienților pentru a ne îmbunătăți constant serviciile. Suntem hotărâți să ne dovedim excelența prin obținerea altor premii și recunoașteri în industria ospitalității. Aceasta nu numai că ne motivează, dar și validează munca echipelor noastre, ceea ce ne face să fim mândri de ceea ce am realizat și să continuăm să evoluăm”, conchide Nicolae Daschevici.

Despre Hospitality Culture Institute

Romanian Hospitality Awards este un proiect dezvoltat de Hospitality Culture Institute, centru de resurse pentru antreprenorii din ospitalitate. Misiunea Institutului este de a identifica tendințe cu impact economic, social, politic și cultural și de a împărtăși know-how și soluții aplicate. Cele mai importante proiecte ale Hospitality Culture Institute sunt Romanian Hospitality Awards, F&B Business Accelerator, Hospitality Culture Research, Intimate Roundtable Conversations și Urbea Food Fest.