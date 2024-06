PNL speră ca românii să aleagă valorile liberale! Mai sunt doar două zile până când românii vor alege partidul politic care îi va conduce pentru următorii patru ani, motiv pentru care președintele PNL, Nicolae Ciucă, le-a transmis un mesaj alegătorilor din România și Diaspora, în care le vorbeşte despre importanţa fiecărui vot şi despre valorile liberale.

La finalul campaniei electorale, Nicolae Ciucă s-a adresat românilor cu inima plină de mândrie și respect pentru țară și pentru viitorul comun. Potrivit spuselor sale, alegerile din acest an vor modela viitorul țării pentru următorii patru ani, influențând drumurile, calitatea educației și starea spitalelor. Fiecare vot reprezintă o decizie semnificativă pentru comunități, copii și viitor. După 9 iunie 2024, el își dorește ca toți cei care vor câștiga încrederea cetățenilor să se angajeze în dezvoltarea comunităților pe care le conduc.

„Am avut bucuria de a călători mult prin țară în ultima vreme. Am vizitat zeci de localități și am întâlnit mii de oameni, discutând cu alegători simpatizanți ai tuturor partidelor. Am împărtășit bucuriile și tristețile voastre, râsetele și lacrimile. Dar, cel mai important, am văzut ceea ce ne unește pe toți: dorința comună de a construi o viață mai bună pentru România și pentru familiile noastre.

Astăzi mă adresez tuturor alegătorilor, indiferent de opțiunile politice. Am văzut comunități înflorind datorită muncii aleșilor locali. Am văzut, însă, și locuri unde oamenii încă se luptă pentru un trai decent, unde mai este mult de lucru. După 9 iunie, îmi doresc ca toți cei care vor câștiga încrederea cetățenilor să se angajeze să dezvolte comunitățile pe care le conduc.

Votul vostru este puterea voastră și el va influența viitorul României. Cariera mea militară m-a învățat că siguranța și binele nostru depind de acțiunile noastre. Dacă nu votați, alții vor decide soarta orașelor și comunităților în care trăim. Cui ar trebui să-i acordați votul? Nu mă voi angaja într-o politică de învinuire, nu voi vorbi despre adversarii noștri. Acest mod de a acționa a făcut rău României de prea multe ori în trecut.

În schimb, stau în fața dumneavoastră în calitate de președinte al PNL pentru a vă împărtăși motivele pentru care cred că echipa liberală merită încrederea românilor. În ultimele zile, m-am întâlnit cu sute de candidați ai Partidului Național Liberal. Am vorbit despre realizărilor lor, le-am cunoscut familiile și am văzut angajamentul lor de neclintit. Sunt mândru să îi numesc colegii mei, uniți în eforturile lor de a aduce o schimbare în bine în fiecare comunitate”, a scris, vineri, Nicolae Ciucă pe contul său de Facebook.