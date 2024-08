Vineri, Nicolae Ciucă a fost prezent la filiala PNL din Hunedoara, care a votat pentru susținerea sa la alegerile prezidențiale.

El este convins că la alegeri contează și persoana, oferind exemplul din Botoșani, unde Valeriu Iftime a obținut o victorie importantă în zonă, câștigând alegerile din partea PNL.

Potrivit lui Ciucă, „dincolo de faptul că este această competiție cu PSD, există competiție cu USR în urbanul mare”.

Liderul PNL a vorbit, de asemenea, despre rezultatele guvernării și asumarea responsabilităților.

Nicolae Ciucă a subliniat că pe 4 noiembrie PNL împlinește 5 ani de guvernare. Liberalul și-a asumat atât realizările partidului în această perioadă, cât și erodarea suferită.

Întrebat despre pensii și recalcularea acestora, Nicolae Ciucă a declarat că PNL este singurul partid care a majorat pensiile.

El a explicat că recalcularea a fost realizată pentru a elimina inechitățile, menționând că 700.000 de pensii nu au fost majorate, ci au ajuns sub nivelul celor aflate deja în plată. Totuși, pensiile existente rămân nemodificate; niciuna dintre acestea nu scade, condiție pe care președintele PNL a subliniat-o și a apărat-o în cadrul Coaliției.

„Cu adevărat PNL a crescut pensiile, pentru că am creat condițiile necesare. Eu, ca premier, în 2022 am scăzut deficitul cu un punct procentual, uitați-vă unde este deficitul acum.se Despre PNRR acesta a afirmat că nu era demarat când a preluat guvernarea.

„Absorbția fondurilor la finalul lui 2021 era 47 la sută. Intr-un an de zile am rezolvat primele jaloane, am scos bugetul la finalul anului, și am reușit să aducem 11.3 miliarde euro din fonduri europene. S-au tras doar 2 cereri de plată, ale noastre.”