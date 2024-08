Nicolae Ciucă, a declarat că, în eventualitatea în care va deveni președinte al României, nu i-ar oferi funcția de premier Elenei Lasconi. Liderul PNL a precizat că nu se va implica în declarațiile făcute de aceasta privind posibila numire a lui Ilie Bolojan în funcția de premier.

Ciucă a adăugat că, la un moment dat, liberalii ar fi vrut să-l nominalizeze pe Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru, însă acesta a refuzat din motive personale. De asemenea, a sugerat că mesajul Elenei Lasconi vine dintr-o anumită disperare.

„Aici nu mă bag, aici e o chestiune de valori și calități diferite. Vă rog să nu vă gândiți la altceva! Ilie Bolojan este un lider foarte important al PNL. Discutăm de un partid care a luat 8% în alegerile locale și unul care a luat 30%. Doamna Lasconi este pe val pentru că este new entry. Și eu am fost în poziția dumneaei și am încercat să demonstrez că un militar poate activa în politică. Să știți că un militar este limitat ca activitate, asta nu înseamnă.

Să știți că nu a ezitat să lovească prin ricoșeu. Ea folosește faptul că, la un moment dat, noi am fi dorit să-l nominalizăm pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. Dumnealui nu a dorit, din motive personale. Este un mesaj pe care doamna îl face dintr-o anumită disperare. Eu, ca lider de partid, nu aș fi putut să vorbesc despre un premier care nu este din interiorul PNL. Asta arată un fel de disperare!”, a declarat el în emisiunea „În opoziție cu Denise Rifai”.