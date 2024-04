Președintele PNL, Nicolae Ciucă, declară că „Partidul Național Liberal este singurul partid care a reușit să depășească un ciclu de patru ani continuu la guvernare”.

El susține că liberalii ar trebui să lase faptele să vorbească despre ceea ce s-a realizat. În opinia sa, nu ar trebui să ezite să recunoască că, în timpul mandatului lor la guvernare, PNL a comis și greșeli.

Nicolae Ciucă subliniază importanța abordării pozitive în discurs. Acesta a menționat că trebuie evitată critica. În opinia sa, atenția trebuie concentrată pe realizările proprii. El evidențiază că administrația și politica se bazează pe fapte, asemenea credinței. El încurajează să se lase faptele să vorbească pentru ele însele.

Noi trebuie să venim să vorbim de ceea ce am făcut noi, de ceea ce facem noi, să vorbim despre faptele noastre pentru că, într-adevăr, administraţia, politica în administraţie este precum credinţa, adică se bazează pe fapte”, a spus liderul PNL.

Nicolae Ciucă subliniază că Partidul Național Liberal a avut un succes remarcabil în guvernare. El a amintit că partidul a depășit un ciclu de patru ani și jumătate. Conform acestuia, perspectivele indică că vor împlini cinci ani în noiembrie.

„Ca atare, să lăsăm faptele noastre să vorbească şi să nu avem a ne teme de ceea ce am reuşit să facem în cei patru ani şi jumătate de guvernare.

El recunoaște că au existat și greșeli. Acesta subliniază importanța sincerității și a dialogului deschis în comunicare, indiferent de profesie sau vârstă. Conform acestuia, trebuie explicat și răspuns pentru lucrurile care nu au fost realizate corect sau deloc.

„S-a şi greşit şi trebuie să recunoaştem. Nu trebuie să avem o problemă din a le spune oamenilor că am greşit, dar important este să avem această deschidere la dialog, această umanitate. Ce înseamnă să ai un dialog cu oricine?

Nu contează ce profesie, nu contează ce vârstă are, contează doar să avem disponibilitatea să dialogăm şi să explicăm, să răspundem pentru ceea ce nu am făcut bine, sau pentru ceea ce nu am făcut deloc, dar toate chestiunile astea trebuie cunoscute”, a afirmat Nicolae Ciucă.