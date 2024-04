Lucian Bode a fost prezent vineri, 12 aprilie, la evenimentul de lansare a candidaţilor PNL Sibiu. Cu această ocazie, secretarul general al liberalilor a susținut că formațiunea trebuie să le explice oamenilor „ce a însemnat responsabilitatea PNL”.

De asemenea, el susținut că în vremuri grele „apar şacalii, care aşteaptă o oportunitate să atace”.

Mai mult, el spune că „se simte imediat” cum intri într-un judeţ administrat de liberali. În opinia lui, liberalii au „viziune” şi sunt „preocupaţi de dezvoltare prin investiţii în comunităţile pe care le conduc”.

Secretarul general al PNL a amintit apoi de mai multe investiţii din Sibiu şi din Transilvania. El spune că toate au în comun faptul că sunt în localităţi administrate de liberali.

„Suntem cu toţii conştienţi că avem o misiune foarte grea, că am avut o misiune foarte grea la guvernare. Şi nu doar la guvernare, ci şi în plan politic. Am mai spus-o şi cu alte ocazii: de la Al Doilea Război Mondial nu cred că am mai avut o guvernare liberală cu atât de multe crize suprapuse, crize pe care le-am gestionat şi am dus România înainte”, a mai spus Bode.