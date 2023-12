„Bună seara! Îmi revine onoarea de a accepta premiul în numele domnului Președinte al Senatului, Nicolae Ciucă. Am lucrat îndeaproape cu dumnealui în calitate de șef al cancelariei prim-ministrului Ciucă din acea perioadă și vreau să vă spun că este un premiu pe deplin meritat.

Dumnealui a fost format în armata României care este una dintre cele mai bune școli ale patriotismului, de asemenea din familie a deprins aceste valori. Vreau să felicit revista Capital pentru aceste eveniment. Vă urez o seară bună!”, a declarat consilierul domnului Ciucă, pe scena Galei Capital.

De asemenea, domnul Ciucă a transmis un mesaj printr-un material video:

„Vă mulțumesc stimați organizatori ai premiilor Capital. Mi-aș fi dorit să fiu și fizic alături de dvs. Referitor la premiul, eu îl consider un simbol al valorilor necesare tuturor și nu neapărat o recunoaștere pentru activitatea mea în acest an. În mod evident patriotismul nu are nevoie de recunoaștere publică, dar România are nevoie de revalorizarea ideei patriotice.

Avem nevoie de voci care să vorbească despre ceea ce ne unește ca națiune. Despre succesele României și mândria de a fi român, despre efortul de a ne clădim împreună un viitor mai bun. De asemenea, consider ca avem nevoie de o viață publică ghidată de valorile creștine, inclusiv de ideea că există un bine comun la care suntem cu toții datori să contribuim.

Este convingerea mea că patriotismul și credința creștină sunt resurse de afirmare și apărare națională. Existăm ca națiune atât timp cât ținem la trecutul și viitorul nostru și ne manifestăm acest atașament cinstind memoria înaintașilor și construind o țară mai bună pentru urmași.

Dedic acest premiu tuturor românilor care își fac în mod corect datoria față de țară și care își cresc copii în respectul față de România și față de tradițiile ei creștine.

Vă adresez felicitări pentru evenimentul de astăzi și vă urez tuturor un Crăciun luminat și un an 2024 cât mai bun.”