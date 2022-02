ANSVSA are un nou președinte. Nicoale Ciucă l-a numit în funcție. A apărut deja în Monitorul Oficial

Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță că Alexandru Nicolae Bociu a fost numit noul președinte al instituției, acesta urmând să exercite această funcție timp de cinci ani. Numirea a fost deja publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de miercuri, 9 februarie.

”În data de 09.02.2022, s-a publicat în Monitorul Oficial decizia privind numirea în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu rang de secretar de stat, a domnului Alexandru Nicolae Bociu, pentru o perioadă de 5 ani”, a transmis, joi, ANSVSA.

De asemenea, ANSVSA mai spune că Alexandru Nicolae Bociu a ocupat funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Pe de altă parte, prim-ministrul Nicoale Ciucă a mai semnat încă o numire – Dănuţ Păle a fost numit vicepreședinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, înlocuindu-l pe Alexandru Nicolae Bociu.

Alexandru Nicolae Bociu a mai fost numit în funcţia de preşedinte al ANSVSA şi în noiembrie 2021, de premierul interimar de la acea vreme Florin Cîţu.

Ce avere are Alexandru Nicolae Bociu

Potrivit celei mai recente declarații de avere publică pe site-ul ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu are un teren intravilan în Drăgășani, dobândit în anul 2014. Acesta are o suprafață de 0.24 h și a fost dobândit printr-un act de vânzare cumpărare. De asemenea, el mai are și un teren agricol în Susani, dobândit în 2012, cu o suprafață de 1.75 h, primit moștenire.

Noul președinte ANSVSA are o casă de locuit în Drăgășani, cu o suprafață de 75 mp și două apartamente în București – unul a fost dobândit în anul 2017, cu o suprafață de 55 mp, iar celălalt a fost dobândit în anul 2018 și are o suprafață de 67 mp.

În ceea ce privește datoriile, el are un credit la ING Bank, în valoare de 281.350 ei, scadent în anul 2053.

În CV-ul publicat în anul 2020, la capitolul venituri acesta a trecut un salariu anual de 54.383 de lei din partea ANSVSA pentru funcția de consilier de stat. De asemenea, soția sa avea un salariu anual de 9.164 de lei pentru funcția de economist la Garda Națională de Mediu și suma de 9.200 de lei drept indemnizație copil.