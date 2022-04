Potrivit premierului, vizita a avut două obiective. Primul a fost exprimarea solidarității și condamnarea fermă a invaziei ruse, iar al doilea obiectiv a fost sprijinul pe care România îl acordă Ucrainei.

“Exprim cât de afectați am fost toți față de ce am văzut în Irpin și Borodianka. Am exprimat foarte clar susținerea României pentru pedepsirea celor vinovați de crimele din Ucraina. Este inadmisibil ca, indiferent de context, să fie atacate obiective civile, cu pierderi de vieți nevinovate

Am subliniat solidaritatea arătată de România încă din primul moment al războiului, empatia și generozitatea poporului, dar și măsurile luate la nivel guvernamental pentru refugiați. Am discutat despre demersurile făcute de România pentru asigurarea facilităților de trecere a frontierei. Am analizat posibilitatea de a deschide noi puncte de trecere a frontierei cu Ucraina.

Președintele și premierul Ucrainei au apreciat interesul României de a ridica relațiile bilaterale la un nou nivel.

România, implicată în procesul de reconstrucție a Ucrainei

A fost atins și subiectul legat de implicarea României în procesul de reconstrucție. Când va exista o proiecție de plan vom dezvolta bilateral modalitățile în care România va participa la procesul de reconstrucție. Am discutat și posibilitatea ca firmele ucrainene să se reloce temporar în România, a fost bine primită

Un subiect aparte a fost minoritatea românească din Ucraina. Președintele Zelenski a subliniat că minoritatea română va beneficia de aceleași drepturi în oglindă precum minoritatea ucraineană în România.

Un alt subiect a fost sprijinul acordat Ucrainei în procesul de integrare în UE: susținem acest demers, suntem dispuși să acordăm asistență. Am subliniat că e important ca în demers să fie incluse Republica Moldova și Georgia. Am discutat în Ucraina evenimentele de la Tiraspol”, a spus, miercuri, premierul Nicolae Ciucă.

România va livra arme Ucrainei?

Premierul a fost întrebat dacă s-a discutat și despre livrarea de arme.

“Analizăm solicitările pe care guvernul ucrainean la va înainta și vom lua o decizie.

Cea mai importantă perioadă a timpului pe care am petrecut-o la masa discuțiilor a fost legată de demersurile umanitare și economice”, a precizat premierul.

Ce se va întâmpla dacă Gazprom întrerupe gazele către România?

Totodată, Nicolae Ciucă a spus ce se va întâmpla dacă Gazprom întrerupe gazele către România.

“România nu e afectată acum. Consumul de gaze e acum mult sub capacitatea de producție. Noi avem o resursă de gaz consistentă, iarna importăm circa 20% din necesar.”, a mai spus Ciucă.

Premierul a precizat și la ce evoluții să ne așteptăm, în legătură cu războiul din Ucraina. Potrivit avestuia, retragerea trupelor ruse din zona Kiev și repoziționarea în est indică o resetare a obiectivelor militare.

“Situația din teren are evoluția pe care o putem vedea cu toții. Retragerea trupelor ruse din zona Kiev și repoziționarea în est indică o resetare a obiectivelor militare, ceaa ce ne determină să tragem concluzia că în acest moment

Federația Rusă vrea să cucerească cele două regiuni din estul Ucrainei, evoluția urmând să se desfășoare în funcție de rezultatele de pe teren”, a declarat premierul.

România ar putea deveni un exportator important de gaze

Nicolae Ciucă a precizat că, odată ce va fi aprobată legea offshore, din iulie, România ar putea deveni un important exportator de gaze.

“Odată ce va fi aprobată legea offshore, din iulie vom putea beneficia de primele gaze din Marea Neagră, aprox. 1 miliarde mc pe an, dar nu putem deveni exportatori. Zăcământul de la Caragele reprezintă sursa noastră de gaze onshore de la mare adâncime, primele gaze pot fi extrase în 2024, dar nu există estimări precise.

Odată ce se va trece la exploatarea gazelor din Marea Neagră din platforma Neptun vom putea să exportăm gaze. Investiția e suficient de mare ca să ne determine să dezvoltăm industria petrochimică. Analize din interiorul guvernului ne îndreaptă spre proiecte petrochimice. Sigur, vom și exporta”, a mai spus Nicolae Ciucă.