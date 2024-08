Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal (PNL), a oferit recent detalii despre pasiunea sa pentru înot și despre limitele expunerii publice ale vieții personale.

Într-o emisiune online, Ciucă a împărtășit că înotul reprezintă pentru el o formă de răcorire și relaxare.

Ciucă a explicat că această activitate este o sursă de plăcere și relaxare pentru el, subliniind că, în ciuda răcorii apei, sentimentul de a o controla îi aduce o satisfacție profundă.

În ceea ce privește viața personală și expunerea acesteia în spațiul public, Ciucă a reiterat că există o limită necesară.

Potrivit lui Ciucă, este important să existe un minim de decență și respect pentru intimitatea personală a politicienilor, care trebuie să fie protejată, chiar și atunci când se află în lumina reflectoarelor.

Președintele PNL a accentuat și rolul esențial al soției sale în viața sa profesională și personală.

Dacă soția sa alege să nu participe, el respectă această alegere și își adaptează prezența în funcție de preferințele ei.

Ciucă a explicat că, spre deosebire de multe persoane care se confruntă cu stresul, el nu este afectat de acesta și nu mănâncă din cauza stresului.

În ceea ce privește preferințele culinare, Ciucă a menționat că preferă mâncărurile simple și tradiționale.

Această alegere reflectă o apreciere pentru preparate fundamentale și naturale, în contrast cu tendințele culinare mai elaborate.

Un aspect surprinzător pe care Ciucă l-a revelat este cantitatea mică de carne pe care o consumă.

„Cred că într-un an mănânc cinci kilograme de carne. Nu am nicio problemă cu stresul, nu am fost niciodată stresat”, a adăugat el.