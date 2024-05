Fostul prim-ministru Nicolae Ciucă spune că există riscuri dacă România va trimite sistemul de apărare Patriot în Ucraina. Pe fond, el spune că o astfel de decizie ar trebui analizată de CSAT. Declarațiile sale vin în contextul în care Ucraina a cerut țărilor europene să trimită acest sistem de apărare.

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat că ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, are rezerve semnificative cu privire la posibilitatea ca România să furnizeze sistemul de apărare Patriot către Ucraina. Marcel Ciolacu a indicat că sunt trei state care dețin sistemul Patriot: Polonia, România și Germania. El a menționat că cunoaște poziția Germaniei în această privință

Acesta a menționat că discuțiile cu privire la acest subiect nu au avut loc cu președintele Klaus Iohannis și că decizia finală va fi luată în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Suntem trei state cu sistemul Patriot – este Polonia, România şi Germania. Ştim poziţia Germaniei. Domnul Tusk este prim-ministru al Poloniei. La noi, conform Constituţiei, comandantul suprem al armatei este domnul preşedinte Klaus Iohannis. Eu nu am avut o discuţie încă după vizita preşedintelui în Statele Unite. Am avut discuţii cu ministrul Apărării. Domnul ministru al Apărării are reţineri mari să dăm acest sistem, unul dintre sisteme să-l dăm în Ucraina”, a afirmat Marcel Ciolacu, duminică, la Antena 3.