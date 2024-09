Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat miercuri că proiectul de reindustrializare al României este axat pe sporirea producției și susținerea marilor investitori.

Ciucă a subliniat importanța echilibrării regionale și oferirea de facilități fiscale pentru investitorii autohtoni și cei internaționali, cu un buget de 300 de milioane de euro.

„Proiectul de reindustrializare înseamnă cum poate România produce mai mult. Am discutat în coaliție aceste probleme legate de rectificare, le-am închis, ne-am înțeles pe ce înseamnă facilitățile pentru investitori: mari investitori, investiții în ce înseamnă echilibrarea între regiuni, emisii de carbon, asigurarea unor facilități pentru investitorii autohtoni. Am venit cu aceste facilități de 300 milioane euro. Eu cred foarte mult în mediul de afaceri, de acolo vin banii”, a mai spus Ciucă.

Liderul liberal a amintit de realizările guvernării PNL, în special de absorbția record de 11 miliarde de euro din fonduri europene.

Nicolae Ciucă a mai spus că a muncit la Guvern și a adus în țară bani. De-asta am putut să trecem prin toate aceste crize, pentru că „am trudit de dimineața până seara”.

„În fiecare zi am calculat și creșterea economică, absorbție fonduri, investiții străine și scădere a deficitului bugetar cu un procent. Toate aceste chestiuni s-a întâmplat pe guvernarea colegilor mei”, a spus Ciucă.

Nicolae Ciucă a vorbit și despre nevoia de maturizare a forțelor politice de dreapta pentru a putea crea o construcție politică puternică. De asemenea, a criticat atitudinea Elenei Lasconi de la USR, menționând că partidul său rămâne deschis la dialog, dar într-o manieră respectuoasă și echilibrată.

Ciucă a declarat că dorește o colaborare între forțele politice de dreapta, subliniind că este nevoie de maturitate politică și de un mesaj de unitate, pentru a răspunde mai bine nevoilor și încrederii electoratului.

De asemenea, acesta a făcut referire la atitudinea USR și a candidatei lor prezidențiale, Elena Lasconi, criticând lipsa de respect față de alte partide de dreapta, subliniind că el a încercat să promoveze un mesaj de echilibru și colaborare.

„Am rugat să nu dea mesaje înainte de a fi agreat ceva. Și atunci când ne pregăteam să avem o întâlnire ne-a spus să ne igienizăm. Igienizarea a făcut-o electoratul la alegeri, USR are 8%, dacă așteaptă să ne ploconim, nu se va întâmpla. Nu sunt orgolios, dar nu am jignit pe nimeni, am fost echilibrat, așezat, ne dorim să aducem forțele laolaltă, să dăm mesaj de unitate. Suntem atât de polarizați acum încât e greu să avem un mesaj pentru oameni”, a mai spus Ciucă.