Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a subliniat marți, într-o conferință comună cu liderul PPE, Manfred Weber, importanța și impactul pozitiv al coaliției politice dintre PNL și PSD în guvernarea României.

Acesta a evidențiat că liderii din cadrul PPE au înțeles și au apreciat demersul adoptat de cele două partide, care au reușit să colaboreze pentru binele țării.

„Am discutat cu Manfred Weber situaţia politică din România. Am discutat despre modul în care această coaliţie politică a reuşit să guverneze ţara de la sfârşitul anului 2021 şi până în prezent. Am discutat despre această nevoie de asumare a responsabilităţii între două partide din familii politice diferite, pentru a putea să asigurăm stabilitatea şi guvernarea ţării într-un context de securitate, economic şi cu toate crizele pe care nu vreau să le mai repet acum şi dumnealui şi ceilalţi lideri europeni au înţeles demersul nostru”, a declarat Ciucă despre decizia coaliţiei de a merge pe listă comună la alegerile europarlamentare din acest an.