Premierul Nicolae Ciucă, a participat, vineri, la ceremonia de semnare a unor contracte de finanțare pentru realizarea unor centre de colectare prin aport voluntar și lansarea Programului Național de Împăduriri 2022-2026.

Generațiile viitoare vor avea un mediu mai curat

„Este o zi foarte importantă pentru demersurile întreprinse la nivelul guvernului în ceea ce privește demararea celei mai ample campanii de împădurire. Discutăm de o campanie finanțată prin PNRR și suprafața totală pentru următorii ani, până în 2026, e de aproximativ 56.700 de hectare.

Este important să subliniem – sunt cifre pe care de multe ori poate le uităm – dar e relevant că în România suprafețele acoperite de pădure reprezintă aproximativ 27% din suprafața teritoriului, în timp ce în Europa e de aproximativ 39%. Ca atare avem datoria ca să folosim toate resursele pe care le avem la dispoziție, financiare și în mod deosebit resursele umane, pentru că aici e și o chestiune de voință și este o chestiune de responsabilitate pentru generațiile viitoare. Pentru aceasta avem în PNRR circa 1,1 miliarde de euro. Toți acești anii trebuie folosiți cu iscusință pentru a lăsa generațiilor viitoare un mediu mai curat.

Sigur, această campanie de împădurire vine și completează celelalte măsuri care sunt destinate protejării mediului, cele care sunt stabilite prin fondul local și valul renovării, prin care ne asigurăm că folosim eficient tot ceea ce înseamnă mijloacele puse la dispoziție pentru eficiența energetică, pentru transportul electric, pentru surse de energie regenerabilă.

Iată toate aceste măsuri tehnice cu cele destinate nemijlocit implicării omului în a proteja natura sunt obiective ale Guvernului României pentru perioada următoare. Încă o dată subliniez – este o responsabilitate a noastră pentru generațiile viitoare.”, a declarat Nicolae Ciucă.

Vor apărea noi centre pentru colectarea deșeurilor

Nicolae Ciucă a ținut să precizeze că au fost semnate contracte destinate amenajării centrelor pentru colectarea deșeurilor pentru care nu se realizează colectarea de către societățile de colectare, respectiv mobilier uzat, anvelope, deșeuri periculoase și de construcții.

„Cred că este foarte important să conștientizăm că prin astfel de măsuri nu facem altceva decât să venim în sprijinul comunităților și al oamenilor, astfel încât să facem în așa fel cum îmi spunea unul dintre reprezentanții autorităților locale… Îmi spunea dl primar înainte, după ce a semnat contractul – faceți ceva astfel încât satul românesc să poată să trăiască.

Ei, tocmai acestea sunt măsurile prin care, la nivel guvernamental, dar împreună cu dumneavoastră la nivelul autorităților locale, împreună cu cetățenii și pentru cetățeni, putem să facem în așa fel încât satul românesc să supraviețuiască, staul românesc să se dezvolte, orașe – și cele mici, și cele mijlocii – să poată să aibă speranță pentru generațiile viitoare că pot beneficieze de toate condițiile necesare pentru o viață normală.”, a mai spus premierul Nicolae Ciucă.

Ministrul Mediului: Este o ocazie unică pentru România

Contractele au fost semnate de ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a ținut să precizeze că sumele acordate variază în funcție de zona de șes, deal și munte și variază în funcție de speciile care vor fi plantate.

„Este o ocazie unică, al putea să spun, nu aș vrea să folosesc moment istoric pentru că este folosit prea des, dar este o ocazie unică, când Guvernul României lansează un asemenea program.

Programul de împăduriri, dincolo de efectele benefice pe care le aduce, este și o ambiție a României, de creștere a suprafeței împădurite în România, pentru că am văzut ce înseamnă media europeană și media din România. Suntem în urmă și din cauza județelor care au procente de 5, de 10 sau 15% de suprafață împădurită. Media unei țări care găzduiește cea mai mare parte din arcul carpatic este sub media europeană. În Convenția Carpatică am discutat zilele acestea în Polonia despre importanța acestui lanț muntos.

Este mândria noastră, este tezaurul pe care trebuie să îl gestionăm cum trebuie, dar dincolo de Munții Carpați avem nevoie de păduri și în zonele unde, din păcate, în decursul istoriei pădurile au fost practic eliminate. Mai ales în aceste județe suprafața împădurită trebuie să crească și va crește datorită acestui program.

Programul oferă un sprijin oficial pentru plantare și beneficiarii acestui sprijin pot fi atât persoanele fizice, persoanele juridice private, comunitățile locale, prin primării chiar și Consiliile Județene, în cazul în care dețin terenuri în vederea plantării acestor păduri, pot beneficia de aceste subvenții, și asociațiile de proprietari și chiar și alte persoane juridice. Avem toată paleta de persoane juridice și fizice finanțabile. Este un program care va schimba fața multor județe.”, a declarat Tanczos Barna.