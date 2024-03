Cătălin Cîrstoiu, candidat comun al coaliției la Primăria Capitalei, liderul PNL, Nicolae Ciucă, este un om care și-a dedicat viața să slujească comunitatea. Declarația îi aparține președintelui PNL, Nicolae Ciucă. Acesta a evidențiat că Cîrstoiu a fost implicat într-o instituție unde oamenii au nevoie de sprijin în momentele dificile. Liberalul a accentuat că preocuparea principală a lui Cătălin Cîrstoiu nu a fost niciodată legată de afaceri.

”Activitatea politică în ţara noastră este percepută de români va fiind una egoistă în care politicienii sunt interesaţi mai mult de ce se întâmplă cu ei şi nu ce se întâmplă cu cetăţenii. Personal, consider că această stare de fapt se poate schimba. De când am intrat în Armată şi până acum am fost în slujba ţării şi a românilor, iar atunci când ţării i-a fost mai greu, după o perioadă de instabilitate politică, suprapunere de crize, am considerat că e momentul să lăsăm deoparte orice orgoliul, tot ce a însemnat istoria confruntării dintre cele două cele mai mari partide şi să construim această mare coaliţie, care şi-a asumat trecerea României prin aceste situaţii dificile”, a spus Nicolae Ciucă în cadrul evenimentului.