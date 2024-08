Nicolae Ciucă deplânge moartea marelui Delon: Va rămâne un model

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a scris pe Facebook că Alain Delon a declarat, printre ultimele sale cuvinte din puținele declarații recente, că știe că va părăsi această lume fără regrete. Acesta l-a descris pe Delon ca fiind eroul unor generații, care avea o problemă cu happy-end-urile și prefera realismul în locul idilicului, motiv pentru care multe dintre filmele sale se terminau amar, prin eșec sau prin moartea eroului.

Ciucă a menționat că Alain Delon a fost un erou care și-a păstrat convingerile și a influențat cinematografia mondială prin autenticitate, impunându-se acolo unde nu era loc și schimbând regulile jocului. El a adăugat că, pentru el, Alain Delon va rămâne un model, unul autentic, care nu cerea adorația, dar o primea.

De asemenea, Ciucă a subliniat că profesional, Delon a fost impecabil, iar filmele sale au reprezentat evadarea sa din comunism, transpunându-i pe toți într-o lume mai bună. În încheiere, Nicolae Ciucă a amintit că Delon a spus că totul este fals, nu mai există respect sau cuvânt dat, doar banii mai contează, iar lumea este plină de crime, însă el va părăsi această lume fără regrete.

„Regretele sunt ale noastre, Eroule. Dar rămâi cu noi prin Le Samouraï, Le Circle Rouge, Women are Weak, L’Eclisse, The Girl on a Motorcycle, The Leopard sau La Piscine.

Vale, Alain!” a mai scris președintele PNL.