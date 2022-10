Nicolae Ciucă și-a exprimat încrederea că vor face echipă în cadrul Parteneriatului Strategic Consolidat dintre România şi Italia pentru a creşte schimburile economice, cooperarea sectorială şi relaţiile interpersonale.

„Felicitări Giorgia Meloni la numirea ta ca prim-ministru al Italiei! Sunt încrezător că putem continua să lucrăm împreună în cadrul Parteneriatului Strategic Consolidat dintre România şi Italia pentru a creşte schimburile economice, cooperarea sectorială şi relaţiile interpersonale!”, a transmis Nicolae Ciucă, sâmbătă, înr-un mesaj pe pagina de twitter a Guvernului.

PM @NicolaeCiuca: Congratulations @GiorgiaMeloni on your appointment as PM of #Italy! I am confident that we can continue working together in the framework of our Enhanced #StrategicPartnership 🇷🇴🇮🇹to increase our economic exchanges,sectoral cooperation&people-to-people contacts! pic.twitter.com/zkxIsBlmHw

— GuvernulRomâniei (@GuvernulRo) October 22, 2022