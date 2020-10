„Am văzut astăzi cu surprindere comunicatul DNA şi vreau să fac următoarele precizări: în primul rând consider acuzaţiile vehiculate în presă false şi din această cauză doresc să am acces la dosar cât de repede posibil! Sunt pentru a se ridica imunitatea, deoarece nu am nimic de ascuns şi cred că totuşi clarificarea cât mai rapidă a situaţiei va fi în interesul tuturor.

Înţeleg că odată cu începutul campaniei electorale acesta ar fi un subiect care poate ar îngreuna lămurirea lucrurilor şi din această cauză am decis că nu voi mai candida! Îmi doresc doar aflarea cât mai rapidă a adevărului şi sper că acest demers să nu fie generat de persoane care au ele probleme şi, probabil, ca să scape, au inventat fapte. Voi comunica când voi afla mai multe detalii legate de dosar!”, a scris recizat Nicolae Bănicioiu pe Facebook.

Investigația care vizează suspiciuni de săvârşire a următoarelor fapte

Direcţia Naţională Anticorupţie cere procurorului general sesizarea Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de un deputat, la data faptelor având funcţia de ministru, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi luare de mită în formă continuată, conform agerpres.ro

Potrivit sursei menționate, este vorba despre deputatul Nicolae Bănicioiu.

„În conformitate cu prevederile legale şi constituţionale, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a transmis procurorului general al PÎCCJ referatul cauzei, în vederea sesizării Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de o persoană, deputat în Parlamentul României, la data faptelor având funcţia de ministru, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi luare de mită în formă continuată”, transmite DNA.

De asemenea, DNA arată că procurorii desfăşoară o investigaţie care vizează suspiciuni de săvârşire a unor fapte de corupţie în contextul comercializării de bunuri de uz medical către spitalele publice situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov şi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii.