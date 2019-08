La finalul lunii martie o fată în vârstă de 13 ani a fost agresată chiar de şoferul de pe microbuzul şcolii din localitate, susține mama fetei. Copila este traumatizată și îi este teamă să stea singură chiar și în casă. Mama fetei acuză că anchetatorii nu au luat nici o măsură împotriva agresorului. scrie romaniatv.net.

„În ziua de 30 martie, fata mergea la un curs de dans si s-a dus si sa ia ceva de la magazin, că el are si magazin aici în localitate, la câteva case. A intrat în magazin, el a pipăit-o, a pupat-o, a intrebat daca are iubit, fetiţa i-a răspuns „nu, si atunci el i-a zis „te invat eu sa iubesti cu adevarat”. A pupat-o cu forta. (…) A venit fetiţa acasă, mi-a povestit ce s-a întâmplat, iar eu am sunat-o pe directoarea şcolii şi pe un domn poliţist de aici de la noi, aveam numărul lui ca nu stau aici, nu-i gasim şi mi-a spus să vin luni. (…) Luni la ora 8 am sunat şi am întrebat dacă este la secţie, să vin cu fetiţa, sunteti la sectie, el zice „Nu, veniţi miercuri”. Femeia spune că a apucat-o plânsul şi a întrebat de ce tocmai miercuri şi că l-a rugat să facă ceva. „N-am ce să-ţi fac, vino miercuri!”, mi-a spus poliţistul. Atunci am sunat la 112, au venit în 20 de minute. Ne-au luat declaraţii dupa care ne-au chemat la politie. (…) Am spus şi de alte fete, le-a chemat şi pe ele, au fost audiate în prezenţa unor avocaţi din oficiu. La altele a fost mai grav decât în cazul fetiţei mele, le-a cerut să aibă relaţii cu el, le-a bagat mâna în pantaloni, pe sub tricou”, a povestit mama fetei.

Procurori le-au audiat pe cele două dar deocamdată nu s-a luat nicio măsura împotriva agresorului deși acesta trece zilnic prin faţa locuinţei copilei.

