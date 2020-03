Cine este Nelu Tătaru

Nelu Tătaru s-a născut la 30 septembrie 1972, la Vaslui. Absolvent al Facultăţii de Medicină Generală de la UMF Iaşi (1998), al unui curs de Managementul Instituţiilor Publice (2004) şi Chirurgie generală (2006), ambele la UMF Iaşi. În 2007 a absolvit Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, iar în 2009 o specializare în endoscopie digestivă, la UMF Iaşi. Din 2011 este doctor în ştiinţe (absolvent al Şcolii Doctorale la UMF Iaşi).

Este medic chirurg. Din 1991 până în 1992 a fost asistent la Spitalul judeţean Vaslui. Din 1998 până în 2000 a fost medic stagiar la Spitalul judeţean Vaslui; medic rezident la Spitalul clinic de urgenţă din Iaşi în perioada 2000-2006; medic chirurg la Spitalul Municipal Huşi, în perioada 2006-2012; director general la Spitalul Municipal Huşi, în perioada 2007-2009; manager la Spitalul Municipal Huşi, în perioada 2009-2010, precizează site-ul Senatului.

Acesta a fost consilier local în oraşul Huşi (2012) şi preşedinte al PNL Huşi (2011-2012).

La 9 decembrie 2012 a fost ales senator PNL în Circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui, colegiul 3, fiind validat la 19 decembrie 2012. A făcut parte din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal. A fost membru al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (de la 27.06.2016), membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (de la 22 septembrie 2015), preşedinte al Comisiei pentru regulament (de la 7 septembrie 2015).

Totodată, a fost membru al Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova (de la 25 februarie 2013) şi al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen (de la 18 iulie 2013). Membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Estonia, al Grupului parlamentar de prietenie cu Filipine, preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Grecia.

A fost membru în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (de la 20 decembrie 2012 până la 4 februarie 2013) şi secretar al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (de la 4 februarie 2013 până la 21 septembrie 2015).

Ce avere are ministrul propus la Sănătate

Conform declarației de avere a lui Nelu Tătaru, depusă la Ministerul Sănătății în decembrie anul trecut, acesta deține două apartamente în Iași (din 2017) și București (2018) și nu deține vreun teren. Acesta are două conturi în lei la Banca Transilvania, deschise în 2017, care însumează aproape 290.000 de lei, dar și un cont în euro la aceeași bancă de aproximativ 5.400 de euro. De asemenea, Tătaru are și economii personale de 450.000 lei și 10.000 de euro. Nu în ultimul rând, acesta are un credit imobiliar contractat în 2017 de la Banca Transilvania, de 578.000 lei.

Tot conform declarației de avere, Nelu Tătaru primește venituri de la Spitalul Huși din salariu (100.469 lei/an) și gărzi (74.609 lei/an). De asemenea, soția sa are în administrație o firmă de la care obține venituri de 49.517 lei și dividende de 299.250 lei pe an. În plus Tătaru mai obține venituri din închirierea apartamentului din București, suma ridicându-se la 42.000 lei pe an.