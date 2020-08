România este paralizată pur și simplu de pandemia de coronavirus. Aproape zilnic avem parte de aproape 1000 sau mai multe cazuri noi. În acest context, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a intervenit și a lansat un avertisment extrem de dur.

Nelu Tătaru anunță dezastrul!

Nelu Tătaru anunță dezastrul în cazul în care CCR sau Avocatul Poporului mai intervin o singură dată pentru a limita drepturile Guvernului în problema gestionării pandemiei. Această mutare ar putea să ne aducă în scenariul ca la începutul lui septembrie să avem 2800 de cazuri pe zi de infecție cu noul coronavirus, spune Nelu Tătaru.

”Dacă mai intervine o dată Avocatul Poporului sau CCR, să ne ia pârghiile necesare în cazul unei boli transmisibile…neavând aceste pârghii, nu avem controlul de transmitere în comunitate.

De pe 3 pe 21 iulie, am avut trei săptămâni în care aproape 5.000 de pacienți pozitivi au rămas liberi. Dacă nu vom avea nicio pârghie și nu s-ar putea face nimic, am putea ajunge la 2.800 de cazuri pe zi”, a spus ministrul Sănătății, la Realitatea Plus.

Potrivit unei analize, dacă mergem pe actualul trend crescător al infectărilor, am putea avea zilnic, la începutul lunii septembrie, peste 2.800 de cazuri de COVID-19 și cel puțin 70 de decese.

Sursa foto INQUAM / Alex Nicodim