Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat luni seară că moţiunea de cenzură este un instrument politic care nu trebuia folosit „fără a avea o bază reală”, în contextul pandemiei prelungite, „doar pentru a câştiga un congres sau de dragul unor voturi la alegerile din septembrie”.

„Nu cred că trebuie folosit acest instrument fără a avea o bază reală în condițiile în care, să spun plastic, „Hoțul strigă hoțul”. (…) Suntem într-o pandemie, într-o fază prelungită. Când credeam că s-a terminat, aveam un număr de cazuri mic la începutul lunii iunie, mergem pe o a doua cocoașă a pandemiei și suntem la peste o mie de cazuri pe zi. Încă de la începutul pandemiei, am spus că trăim un moment medical, cu care ne întâlnim o dată la 100 de ani (…) și ar trebui să ne revenim și apoi să discutăm și politic. S-ar părea că unii fură startul, dar fură inconștient, în condițiile în care ne jucăm cu sănătatea românilor. S-au trezit câțiva factori politici să bagatelizeze, să îndemne la nerespectarea regulilor și tocmai acești factori politici astăzi (luni, 17 august – n.red.) moțiune de cenzură. Am trăit trei săptămâni fără pârghii iar acum ne trezim într-un moment politic pe care noi, ca Guvern, îl gestionăm medical. Suntem într-un moment medical, haideți să rămânem într-un moment medical”, a declarat Nelu Tătaru, la Realitatea Plus.

Acesta consideră că politicul nu poate profita situație și nu se poate juca cu sănătatea românilor doar pentru a câștiga câteva voturi la alegerile din septembrie. Nelu Tătaru conchide însă că se pare că „votul e cel mai important” și „politica primează”.

„Politicul, doar pentru a câștiga un congres sau de dragul unor voturi la alegerile din septembrie nu poate accede pe o sănătate a românilor. (…) Moțiunea de cenzură e un instrument politic”, a mai spus Tătaru.

„S-ar părea că politica primează și votul e cel mai important.(…) După acea perioadă (martie-aprilie – n.red.), au început să iasă în teritoriu, alegătorii nu au mai fost în siguranță prin bagatelizare. (…) Ne trezim că intervine iar Avocatul Poporului, care spune că nu e în regulă cu carantinarea și detașarea medicilor. Împreună cu premierul am fost invitați să elaborăm această lege, am fost, am stat 6 ore, au mai trebuit încă două zile, două nopți ca cei din spectrul stâng să ajungă la o formă pe care să o conteste Avocatul Poporului”, a mai spus, luni seară, Nelu Tătaru.

Sursă foto: INQUAM/George Călin