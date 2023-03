Rusia ar lua în considerare „propuneri cu adevărat serioase” din partea națiunilor occidentale și a Ucrainei cu privire la o posibilă încetare a războiului, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului rus de Externe.

„Am declarat în repetate rânduri că suntem deschiși la propuneri cu adevărat serioase din partea Occidentului și a Ucrainei pentru o soluție politică și diplomatică la criză, dar limbajul ultimatumurilor este inacceptabil pentru noi”, a scris Maria Zaharova într-o postare pe Telegram sâmbătă, potrivit CNN.

Zakharova i-a condamnat pe oficialii ucraineni, inclusiv pe ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, pentru că nu sunt dispuși să se așeze la masa negocierilor.

Comentariile Zaharovei au urmat unei postări de joi al lui Kuleba, în care acesta a declarat că a discutat cu oficialii chinezi despre formula de pace în zece puncte a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„În timpul convorbirii mele de astăzi cu consilierul de stat și ministrul de externe al Chinei, Qin Gang, am discutat despre semnificația principiului integrității teritoriale.

Am subliniat importanța formulei de pace a lui Zelenski pentru a pune capăt agresiunii și a restabili o pace justă în Ucraina”, spunea atunci ministrul ucrainean de Externe.

During my call with China’s State Councilor and Foreign Minister Qin Gang today, we discussed the significance of the principle of territorial integrity. I underscored the importance of @ZelenskyyUa’s Peace Formula for ending the aggression and restoring just peace in Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2023