Premierul interimar, Nicolae Ciucă, a anunțat joi că starea de alertă la nivel național va fi prelungită în următoare ședință de Guvern. Totodată, întrebat dacă autoritățile vor introduce noi restricții în preajma Crăciunului și a Anului nou, premierul interimar a precizat că un cabinet interimar nu poate face modificări substanțiale, astfel încât măsurile pe următoarea perioadă de stare de alertă vor fi cele de acum.

„In aceasta dupa-amiaza va avea loc sedinta CNSU. Ceea ce va pot spune este ca Guvernul interimar pe care il conduc nu poate sa ia decizii care sa modifice foarte mult prevederile starii de alerta in care ne gasim, ca atare in urmatoarea sedinta de Guvern vom prelungi starea de alerta cu masurile si indicatorii prevazuti in cea precedenta”, a spus premierul interimar, Nicolae Ciucă.

Cea mai mare problemă, Bucureștiul

Totodată, acesta a subliniat faptul că cea mai mare problemă din întreaga țară este în Capitală, unde numărul cazurilor de coronavirus a crescut semnificativ în ultmele zile, apropiindu-se de 2.000 de infectări.

El susține că e nevoie de noi măsuri, însă acestea trebuie discutate la nivelul autorităților locale.

„Zilele trecute au fost 1900. În discuțiile pe care le-am avut cu ministrul Sănătății și cu cei care se ocupă de problemele pandemiei, în acest moment se pare că avem o problemă într-adevăr foarte serioasă la nivelul Capitalei.

Sunt măsuri care trebuie discutate la nivelul autorităților locale și împreună cu DSP București. Sperăm ca prin procedurile deja stabilite să fie luate măsuri în consecință”, a mai spus premierul interimar.

Declarațiile premierului interimar survin la scurt timp după ce Grupul de Comunicare Strategică a publicat noul bilanț al infectărilor cu noul coronavirus. Potrivit sursei citate, coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, la nivelul Municipiului București este de 6.76.

De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost raportate 1762 de cazuri de Covid-19.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea