Desigur, fotografia nu era reală. Era una dintre mai multe fotografii falsificate, apărute pe rețelele de socializare în ultimele săptămâni, înfățișându-i pe ucraineni remorcând rachete, avioane și chiar un submarin, potrivit 19fortyfive.

Amiral Kuznețov este considerată nava amiral a flotei rusești și singurul portavion din dotarea marinei, iar conform catalogării interne este un crucișător greu purtător de avioane. Datând din epoca sovietică, portavionul a fost scos din serviciu în 2018 pentru a intra în mentenanță. A trecut prin câteva faze de modernizare la fabrica de reparații navale din Murmansk și inițial urma să revină în serviciu, până în 2020. Dar atunci atunci au început problemele, iar pe la colțuri se vorbea că nava de război este blestemată. Și că nu va mai naviga niciodată. În unele imagini din satelit, se putea vedea că nu există progrese reale în repararea portavionului Kuznețov, iar chinezii s-s-au declarat surprinși de cât de repede a ruginit putea navei.

Ghinioanele s-au ținut lanț de portavionul Kuznețov

În noiembrie 2018, portavionul Kuznețov a fost avariat când o macara plutitoare de 70 de tone a căzut pe cabina de pilotaj, ucigând un muncitor și rănind alți patru. Apoi, în 2019 un incendiu a izbucnit în sala mașinilor în timpul unui accident de sudură, incidentul fiind soldat cu moartea a două persoane.

Docul propriu-zis, care era vital pentru reparații, a fost, de asemenea, deteriorat în timpul unei pene de curent și a întârziat și mai mult reparațiile. Acum este puțin probabil ca nava amiral a Flotei ruse să poată să înceapă testele pe mare până la jumătatea anului viitor.

Probleme de corupție care au afectat reparațiile

Pe lângă o serie de accidente nefericite, corupția din Rusia a contribuit, de asemenea, la lipsa de progrese în ceea ce privește repararea navei. În urmă cu un an, în martie, Evheni Zudin, directorul general al Șantierului Naval din Polyarni a fost arestat sub suspiciunea de delapidare, fiind acuzat că și-a însușit aproximativ 600.000 dolari, bani alocați reparării Navei de război a Flotei de Nord a Marinei Ruse.

Amiral Kuznețov va putea transporta 26 de aeronave și 24 de elicoptere

Construit în ultimul deceniu al Războiului Rece, portavionul a fost lansat abia în 1985 și pus în funcțiune în 1991. După destrămarea Uniunii Sovietice, transportatorul a rămas inactiv timp de patru ani, până când a devenit, in 1995, nava amiral a Marinei Ruse.

Dacă va reveni la un moment dat pe mare, nava va putea transporta 26 de aeronave și 24 de elicoptere. Amiral Kuznețov are o lungime de 302,3 metri, are un deplasament de 58.000 de tone și un echipaj de peste 2.500 de oameni. Kuznețov este propulsat de opt motoare diesel care dezvoltă 200.000 de cai-putere, se deplasează cu o viteză de până la 54 km/h și are o autonomie de 15.700 de kilometri. De asemenea, Amiral Kuznetsov este înarmat și cu sisteme de rachete antinavă și de apărare aeriană.