Culmea, reprezentanții companiei spun că nu au fost căutați până acum de autoritățile române, așa după cum informează Ziarul de Bacău.

„Noi nu lucrăm deloc pentru România. Am participat în trecut la licitații publice, dar statul a preferat să lucreze cu China, pentru 1 leu în minus față de oferta noastră. De atunci, nu am mai participat la vreo licitație. Drept urmare, noi lucrăm doar pentru Europa, în special pentru Italia”, a detaliat Adrian Stoian, managerul companiei.

„Noi producem combinezoane, care, spre deosebire de ceea ce am văzut pe la televizor, chiar oferă protecție, sunt certificate, respectând anumite cerințe tehnice, cu filtre antibacteriene, adică chiar protejează. Ceea ce am văzut că poartă medicii, de tipul costumelor de vopsitor, oferă zero protecție. Este ca și cum nu le-ar purta”, a adăugat el.

În acest timp, azi, un bilanț deloc pozitiv spune că 285 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus erau luni în toată ţara. 91 de medici, 90 de asistenţi medicali, 26 de infirmiere şi 78 de îngrijitori şi personal auxiliar. Cei mai mulţi sunt în Suceava, 181 în total, după care urmează Bucureştiul – cu 45 de infectaţi.