Compania MSD a anunțat multiple inițiative științifice de anvergură pentru combaterea COVID-19, urmărind accelerarea dezvoltării a două vaccinuri candidate, aflate în fază preclinică de cercetare, și a unui molecule antivirale. Astfel:

MSD a încheiat un acord de colaborare cu IAVI, organizație de cercetare științifică non-profit, pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva SARS-CoV-2. Acest vaccin candidat utilizează tehnologia virusului recombinant al stomatitei veziculare (VrSV), care stă la baza vaccinului împotriva virusului Ebola Zaire dezvoltat de MSD, primul vaccin VrSV aprobat pentru utilizare la om.

Compania a anunțat, de asemenea, achiziția Themis Bioscience, o companie axată pe dezvoltarea de vaccinuri și terapii imuno-modulatoare pentru boli infecțioase și cancer. MSD, lider în industrie, intenționează să-și aplice capabilitățile de dezvoltare a vaccinurilor la programul de vaccin SARS-CoV-2 inițiat de Themis și Institutul Pasteur

MSD și Ridgeback Bio, o companie de biotehnologie, au încheiat o colaborare pentru dezvoltarea EIDD-2801, un antiviral, în curs de dezvoltare clinică timpurie pentru tratamentul COVID-19.

„Având în vedere moștenirea și expertiza noastră unică în descoperirea și dezvoltarea de vaccinuri și medicamente anti-infecțioase, MSD are responsabilitatea de a se alătura eforturilor comunității științifice de a descoperi noi medicamente și vaccinuri pentru a pune capăt acestei pandemii”, a declarat Kenneth C. Frazier, Președinte și CEO, MSD. „Compania MSD este dedicată în totalitate dezvoltării unor soluții eficiente ca răspuns la problemele cauzate de pandemia COVID-19, și știm că succesul va necesita colaborare globală între țări și companii și nu numai. Astăzi, suntem mândri de efortul nostru imediat, conștiincios și concertat de a identifica unele dintre cele mai promițătoare soluții la această provocare globală și de a ne folosi resursele pentru a accelera aceste eforturi. Ne vom asigura că toate aceste programe au resursele și atenția de care au nevoie pentru a învinge pandemia COVID-19. De asemenea, vom face în așa fel încât orice vaccin sau medicament pe care îl dezvoltăm ca răspuns la această pandemie să fie accesibil la nivel mondial”, a adăugat acesta.

Colaborarea MSD- IAVI

Conform acordului, IAVI și MSD vor lucra împreună pentru dezvoltarea și evaluarea clinică globală a unui vaccin candidat împotriva virusului SARS-CoV-2, proiectat și conceput de oamenii de știință IAVI. Vaccinul candidat se află în stadiul de dezvoltare preclinică, iar studiile clinice sunt planificate să înceapă în cursul anului 2020. MSD va conduce formalitățile de reglementare la nivel global. Ambele organizații vor colabora pentru a dezvolta vaccinul și pentru a-l face accesibil la nivel global, dacă va fi aprobat. De asemenea, MSD a semnat un acord cu Autoritatea de Cercetare și Dezvoltare Avansată Biomedicală (BARDA), parte a biroului Secretarului Asistent pentru Pregătire și Răspuns în cadrul unei agenții a Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane din Statele Unite, pentru a oferi finanțare pentru acest efort.

„COVID-19 reprezintă o enormă provocare științifică, medicală și de sănătate globală. MSD colaborează cu organizații de pe tot globul pentru a dezvolta medicamente anti-infecțioase și vaccinuri care au scopul de a atenua suferința cauzată de infecția SARS-CoV-2 ”, a declarat Dr. Roger M. Perlmutter, Președinte, MSD Research Laboratories.

Dezvoltarea preclinică a vaccinului VrSV, inclusiv activitatea de dezvoltare a vaccinului candidat anti SARS-CoV-2, este realizată de oamenii de știință de la IAVI Design and Development Laboratory (DDL), New York. Acest program este parte componentă a unui efort de lungă durată pentru dezvoltarea vaccinurilor VrSV pentru HIV, precum și a altor boli infecțioase emergente, cum ar fi febra Lassa, Marburg și Ebola Sudan, sub conducerea Dr. Swati Gupta, șeful Departamentului pentru Bolilor Infecțioase Emergente și Strategie Științifică, IAVI.

MSD achiziționează Themis Bioscience

MSD și Themis, o companie concentrată pe dezvoltarea de vaccinuri și terapii imuno-modulatoare pentru boli infecțioase și cancer, au anunțat un acord definitiv în baza căruia MSD, printr-o subsidiară a sa, va achiziționa Themis, în prezent o companie cu capital privat.

Themis are în dezvoltare un spectru larg de vaccinuri candidat și terapii imuno-modulatoare dezvoltate folosind platforma sa inovativă de virus pentru rujeolă bazată pe un vector dezvoltat inițial de oamenii de știință de la Institutul Pasteur, un institut european de renume în cercetarea vaccinurilor, și autorizat exclusiv către Themis, pentru anumite aplicații. În martie, Themis s-a alăturat unui consorțiu împreună cu Institutul Pasteur și Centrul de Cercetare a Vaccinului de la Universitatea din Pittsburgh, susținut de finanțarea Coaliției pentru Epidemie Preparare Inovații (CEPI), pentru a dezvolta un vaccin candidat care vizează SARS-CoV-2 și prevenirea COVID-19.

„Bazându-se pe activitatea de pionierat a Institutului Pasteur, echipa Themis se bucură de o expertiză puternic specializată care completează capacitățile proprii ale MSD în descoperirea, dezvoltarea, producerea și distribuția globală a vaccinurilor”, a declarat dr. Roger M. Perlmutter, președinte, MSD Research Laboratories. „Suntem dornici să ne unim punctele forte, atât pe termen scurt, pentru a dezvolta un vaccin COVID-19 eficient, cât și pentru a construi o capacitate de pregătire pandemică îndreptată către agenții emergenți care ar putea reprezenta o viitoare amenințare epidemică”, a adăugat dr. Roger M. Perlmutter, președinte, MSD Research Laboratories.

Achiziția planificată se bazează pe o colaborare continuă între cele două companii pentru a dezvolta un vaccin candidat dezvoltat folosind platforma inovatoare bazată pe vectorul pentru virusul rujeolic și va accelera dezvoltarea vaccinul candidat anti COVID-19 al Themis. Vaccinul candidat este în stadiul de dezvoltare pre-clinică, iar studiile clinice sunt planificate să înceapă în 2020.

Colaborarea MSD – Ridgeback Bio

MSD și Ridgeback Bio au încheiat o colaborare pentru dezvoltarea EIDD-2801, o moleculă candidat antivirală, cu administrare orală, în prezent în curs de dezvoltare clinică timpurie pentru tratamentul COVID-19.

În studiile preclinice, EIDD-2801 a demonstrat activitate antivirală împotriva SARS-CoV-2, virusul care provoacă COVID-19, precum și coronavirusurile responsabile de MERS și SARS. Compania MSD va fi responsabilă de dezvoltarea clinică, procesul de înregistrare la autoritățile competente, precum și de fabricație. Molecula este în prezent evaluată în studiile clinice de fază timpurie.

“În completarea eforturile noastre de a dezvolta potențialele vaccinuri împotriva SARS-CoV-2, am evaluat, de asemenea, propriile noastre anti-virale, precum și pe cele din surse externe pentru potențialul lor de a trata pacienții cu COVID-19″, a spus dr. Roger M. Perlmutter, președinte, MSD Research Laboratories. „Evaluarea clinică a EIDD-2801 la pacienții cu COVID-19 este abia la început, acum studiile de faza 1 au demonstrat că acest compus este bine tolerat. Întrucât studiile preclinice demonstrează că EIDD-2801 are proprietăți antivirale puternice împotriva tulpinilor multiple de coronavirus, inclusiv SARS-CoV-2, suntem dornici să progresăm către următoarea fază a studiilor clinice, cât mai rapid și cu responsabilitate”, a adăugat acesta.