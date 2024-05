Juraj Cintula, individul care a reușit să-l împuște pe premierul Slovaciei, Robert Fico, a explicat motivația din spatele gestului său. A întreprins tentativa de asasinat din dezacord cu direcția politică a Guvernului de la Bratislava.

Momentan, este încă neclar dacă acesta suferă de tulburări psihice sau nu. Ancheta este în curs de desfășurare pentru a clarifica toate aceste aspecte. A fost inițiată și o anchetă despre modul în care serviciul de pază și protecție a gestionat situația.

Poliția Slovacă l-a reținut pe atacator imediat. Pe hainele acestuia s-au găsit chiar și urme de sânge ale premierului Slovaciei. Asociația Scriitorilor Slovaci, din care face parte Juraj Cintula, a condamnat cu indignare atacul său.

‼️ Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times

The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government’s policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj

