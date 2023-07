Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică, 30 iulie 2023, că „agresiunea rusă a dat faliment pe câmpul de luptă”, că soldații ucraineni sunt din ce în ce mai puternici și că, „treptat, războiul se întoarce pe teritoriul Rusiei – în centrele sale simbolice și în bazele sale militare.”

„Agresiunea rusă a dat faliment pe câmpul de luptă. Astăzi este deja a 522 zi a așa-numitei „operațiuni militare speciale”, care, conform așteptărilor liderilor ruși, va dura o săptămână sau două. Ucraina este din ce în ce mai puternică. Treptat, războiul se întoarce pe teritoriul Rusiei – în centrele sale simbolice și în bazele sale militare, iar acesta este un proces inevitabil, natural și corect. Dar trebuie să fim conștienți că, la fel ca anul trecut, teroriștii ruși pot ataca în continuare sectorul nostru energetic și instalațiile critice în această iarnă. Astăzi am discutat cu comunitățile despre stadiul actual de pregătire pentru toate scenariile posibile”, a scris el, duminică, pe contul său de Twitter.

Russian aggression has gone bankrupt on the battlefield. Today is already the five hundred and twenty-second day of the so-called „special military operation,” which the Russian leadership expected to last for a week or two. Ukraine is getting stronger. Gradually, the war is… pic.twitter.com/4JQczc3UfY

În aceeași zi, la Ivano-Frankivsk, a avut loc o reuniune a congresului autorităților locale și regionale, „o reuniune foarte importantă în acest moment”, a spus președintele Ucrainei, „deoarece există timp pentru a ne pregăti pentru sezonul de iarnă atât la nivel de stat, cât și la nivelul regiunilor și comunităților.”

„Trebuie să fim conștienți de faptul că teroriștii ruși vor încerca să-și continue atacurile împotriva sectorului energetic ucrainean și împotriva vieții normale a oamenilor. Dar rezistența noastră trebuie să prevaleze. De asemenea, am discutat astăzi chestiuni bugetare. Bugetele locale dispun de resurse substanțiale care ar trebui să fie cheltuite în conformitate cu poziția statului.

Toată lumea vede nevoile de pe linia frontului. Toată lumea vede ce subliniază voluntarii. Prin urmare, toate bugetele – atât cele de stat, cât și cele locale – ar trebui să fie în concordanță cu prioritatea numărul unu, și anume apărarea. Asistență pentru luptătorii noștri, asistență pentru apărare, asistență pentru familiile eroilor noștri și, în general, pentru apărarea vieții. Mulțumim tuturor celor care lucrează pentru a întări Ucraina!”, a scris pe rețelele sociale.

Today, we held a meeting of the Congress of Local and Regional Authorities in Ivano-Frankivsk. This is a very important meeting right now, as there is time to prepare for the winter season both at the state level and at the level of regions and communities. We have to be aware… pic.twitter.com/EIKM41GkIS

