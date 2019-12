Monica Anisie, revine în forță, după declarațiile nu foarte inspirate pe care le-a susținut asupra rezultatelor PISA. Așadar, ministrul a conceput un plan, prin care se vor analiza rezultatele examenului PISA și pe baza acestora se vor lua anumite măsuri.

De altfel, ministru susține că este singura persoană care și-a asumat ca România să intre în această evaluare, motiv pentru care ar fi trebuit lăudată. De asemenea, aceasta amintește și de eforturile pe care le-a depus în 2016.

„PISA 2018 s-a desfășurat ca urmare a eforturilor pe care eu le-am depus în anul 2016, tocmai pentru că am fost și sunt conștientă de importanța acestora și pentru că nimeni altcineva nu își asumase ca România să intre în această evaluare!

De altfel, nici până la momentul actual niciun alt ministru nu și-a asumat inițierea Hotărârii de guvern privind PISA 2021!

PISA 2018

Astăzi, ca urmare a ceea ce am promis deja, am stabilit împreuna cu colegii mei planul de acțiune ca urmare a rezultatelor PISA 2018, în care am inclus atât măsuri imediate, cât și măsuri de perspectivă:

Luni, 9 decembrie, împreună cu specialiștii și cercetătorii în științele educației voi realiza o ANALIZĂ profundă a rezultatelor PISA 2018, analiză care va constitui baza pentru identificarea și adoptarea unor măsuri;

Luni, 16 decembrie, voi organiza o DEZBATERE la care, alături de specialiști, vor participa reprezentanți ai profesorilor, elevilor și ai societății civile;

Până cel târziu la sfârșitul lunii decembrie vreau să avem un set de măsuri concrete cunoscute și asumate de toți actorii educaționali”, a precizat Anisie pe Facebook.

Reamintim că rezultatele PISA 2018 la Citire arată că România a obținut un scor de 428 de puncte, în scădere cu 6 puncte față de testarea PISA 2015, cu 10 puncte mai puțin decât la PISA 2012 și un punctaj cu 4 puncte peste cel de la PISA 2009. Mai pe scurt, analfabetismul este în floare.

Te-ar putea interesa și: