Fosta primă doamnă a României, Maria Băsescu, a mers recent la cumpărături într-un centru comercial din Capitală, de unde a cumpărat un obiect cu o inscripție religioasă. După ce a intrat într-un magazin de tablouri, aceasta a ieși cu un obiect de artă, inscripționat cu un verset religios.

Maria Băsescu, surprinsă la cumpărături

„As for Me and My House, We Will Serve the Lord”, Joshua 24, era inscripționat pe tablou. Semnificația acestuia fiind „Cât despre Mine și Casa Mea, Vom sluji Domnului”.

Soția fostului președinte, Traian Băsescu, nu a fost singură la cumpărături. În vârstă de 70 de ani, Maria Băsescu s-a îndreptat în final spre ieșire, trecând neobservată, informează MediaFlux.ro.

Iosua Navi sau Isus Navin este un personaj biblic care a fost urmașul lui Moise în conducerea poporului evreu. În mod obișnuit, acest verset scriptural este adesea văzut împodobind ușa cuiva de la casă, sau poate fi o prezent pe placă ce se păstrează în bucătărie sau în sufragerie.

Inscripția religioasă este cunoscută credincioșilor

Este un verset recunoscut al Bibliei pe care mulți îl atribuie credinței lor și modului în care ar trebui să trăiască individual și ca familie.

Acest verset apare în Biblie în timp ce Iosua le vorbește israeliților despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei încă de la început: l-a adus pe Avraam într-o țară nouă și a trimis poporul evreu din robia egipteană, prin Moise și Aaron – urmându-l pe Iosua în Țara Promisă a lui Dumnezeu.

Iosua fusese martor la mai multe comportamente rușinoase manifestate de israeliți în timp ce rătăceau prin pustiu împreună cu Moise, de la crearea vițelului de aur până la ceea ce văzuse înainte de declarațiile pe care i le făcuse Domnul. El și-a implorat atunci poporul să se îndepărteze de zeii la care se închinau părinții lor în Egipt, dar și în timpul călătoriei în pustiu.

Traian Băsescu este căsătorit deja de 47 de ani cu Maria Băsescu, iar cei doi au împreună două fete, Ioana şi Elena. Cei doi s-au cunoscut la un ceai dansant, pe vremea când fostul preşedinte era la Institutul de Marină, iar cea care urma să-i devină apoi soţie era la Școala de Tehnică Comercială din Constanța.